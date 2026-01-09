ETV Bharat / state

दिल्ली की फायर सेफ्टी: संसाधन संकट से जूझते विभाग में निजीकरण की एंट्री, जानें पूरा मामला

दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट की क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) प्रणाली को विस्तार देने की योजना है. इसके तहत मार्च 2026 तक 26 नई क्यूआरवी सड़कों पर उतारी जाएंगी. इसके बाद 50 और क्यूआरवी शामिल करने की योजना है. हालांकि यह विस्तार पूरी तरह सरकारी नहीं होगा, क्योंकि ये नई 50 क्यूआरवी आउटसोर्स होंगी. उन पर तैनात फायरकर्मी भी निजी एजेंसियों से लिए जाएंगे.

नई दिल्ली: दिल्ली करीब 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली और लगभग तीन करोड़ की आबादी को समेटे हुए है .ऐसे में दिल्ली की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अब एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है. आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने की जिम्मेदारी निभाने वाली दिल्ली फायर सर्विस (DFS) पहले से ही भारी संसाधन और मैनपावर संकट से जूझ रही है, जिसमें अब निजीकरण की औपचारिक एंट्री होने जा रही है.

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रक्रिया थर्ड पार्टी के हाथों में :

हालांकि अभी दिल्ली फायर सर्विस के पास 24 क्यूआरवी हैं, जो दिल्ली के 24 अलग-अलग स्थानों पर तैनात हैं और इनपर विभाग के नियमित फायरकर्मी तैनात हैं. लेकिन आने वाली व्यवस्था में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ने जा रही है. इतना ही नहीं अग्निशमन से जुड़े निरीक्षण व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) जारी करने की प्रक्रिया भी थर्ड पार्टी के हाथों में सौंपी जाएगी. विशेषज्ञों और फायर सेफ्टी से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे जवाबदेही और समर्पण पर असर पड़ सकता है, जो गंभीर चिंता का विषय है.

दिल्ली की फायर सेफ्टी अब में निजी हाथों में (ETV Bharat)

दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि वर्तमान में 24 क्यूआरवी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तैनात हैं. इसके अतिरिक्त 26 नई क्यूआरवी खरीदी जा चुकी हैं, जिन पर पंप लगाने का काम जारी है. इसी साल मार्च तक इन गाड़ियों को पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा. इसके बाद इन्हें दिल्ली के 26 अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा.

संसाधन संकट से जूझते विभाग में निजीकरण की एंट्री (ETV Bharat)

वर्तमान में दिल्ली फायर सर्विस की कुल स्ट्रेंथ (ETV Bharat)

एके मलिक ने बताया कि क्यूआरवी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये छोटी गाड़ियां घनी आबादी वाले इलाकों में भी आसानी से पहुंच जाती हैं. आग लगने की सूचना मिलते ही क्यूआरवी एक मिनट के भीतर मौके के लिए रवाना हो जाती है. इससे शुरुआती स्तर पर ही आग पर काबू पाया जा सकता है और बड़े हादसे रोके जा सकते हैं.

वर्तमान में दिल्ली फायर सर्विस की कुल जरूरत (ETV Bharat)

दिल्ली फायर सर्विस अब निजीकरण की ओर आगे बढ़ रही है. डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि पहले चरण में 50 क्यूआरवी आउटसोर्स की जाएंगी. इन गाड़ियों पर तैनात फायरकर्मी निजी कंपनियों के होंगे, यानी इन पर दिल्ली फायर सर्विस के नियमित कर्मचारी नहीं होंगे. उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में दिल्ली में आग बुझाने का काम बड़ी संख्या में निजी गाड़ियों और निजी फायरकर्मियों के जरिए किया जाएगा. यह व्यवस्था धीरे-धीरे लागू होगी, लेकिन इसका दायरा भविष्य में और बढ़ सकता है.

दिल्ली के 24 अलग-अलग स्थानों पर तैनात हैं क्विक रिस्पांस व्हीकल (ETV Bharat)

निजीकरण सिर्फ आग बुझाने तक सीमित नहीं रहने वाला है. फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) जारी करने व उससे पहले होने वाले निरीक्षण का काम भी थर्ड पार्टी को सौंपे जाने की तैयारी है. अभी तक यदि कोई संस्थान या भवन खोलने के लिए नगर निकाय जैसे- एमसीडी या एनडीएमसी में आवेदन आता है, तो फायर एनओसी के लिए दिल्ली फायर सर्विस द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाता है. यदि अग्निशमन के सभी मानक व इंतजाम पूरे होते हैं तो एनओसी जारी की जाती है. अन्यथा कमियों की जानकारी संबंधित नगर निकाय को दी जाती है. लेकिन आने वाले वक्त में ये पूरा निरीक्षण व एफएससी जारी करने की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी एजेंसियों को दी जाएगी.

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी थर्ड पार्टी के हवाले (ETV Bharat)

राजधानी में हर साल आग लगने की घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. ऐसे में यदि दिल्ली फायर सर्विस खुद स्टाफ व संसाधनों की कमी से जूझ रही है, तब निजीकरण के इस कदम को लेकर बहस तेज हो गई है. सवाल यह है कि क्या निजी हाथों में फायर सेफ्टी सौंपना समाधान साबित होगा या इससे व्यवस्था व ज्यादा कमजोर हो सकती है.