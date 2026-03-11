ETV Bharat / state

दिल्ली में घरेलू गैस का संकट गहराया, एजेंसियों पर सिलेंडर के लिए मारामारी, लोग बोले हो रही ब्लैक मार्केिंग

नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों के बीच डर और असमंजस का माहौल बना हुआ है. राजधानी की कई गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. लोगों का आरोप है कि डिलीवरी बॉय घर-घर जाकर सिलेंडर देने नहीं आ रहे हैं. जिसके कारण उन्हें खुद एजेंसी या गोदाम पर जाकर घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है इस स्थिति के बीच सिलेंडरों की ब्लैक में बिक्री होने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं.

स्थानीय निवासी संजय ने बताया कि वे सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं ताकि उन्हें गैस सिलेंडर मिल सके. उन्होंने कहा मैं खाना बनाने के लिए गैस लेने आया हूं मेरा नंबर आ गया था, लेकिन जब मैं लेने पहुंचा तो कहा गया कि पहले ऑनलाइन बुकिंग करें और अगले दिन आकर सिलेंडर लें. करीब 20 मिनट लाइन में लगने के बाद हमें पर्ची मिली सिलेंडर मिलेगा तभी घर में चूल्हा जल पाएगा.

ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा सिलेंडर-ग्राहक

संजय के मुताबिक एजेंसी के बाहर कई लोग लंबे समय से परेशान होकर लाइन में खड़े हैं. उनका कहना है कि लोगों ने कई दिन पहले से गैस बुक कर रखी है. लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा. वहीं कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि गोदाम में सिलेंडर की कमी नहीं है. बल्कि उन्हें ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है.