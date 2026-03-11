ETV Bharat / state

दिल्ली में घरेलू गैस का संकट गहराया, एजेंसियों पर सिलेंडर के लिए मारामारी, लोग बोले हो रही ब्लैक मार्केिंग

लोग कह रहे 10 दिन से गैस बुक करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पाया, कुछ लोगों ने गैस एजेंसी पर रोष जताया.

सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगे लोग
सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगे लोग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 11, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों के बीच डर और असमंजस का माहौल बना हुआ है. राजधानी की कई गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. लोगों का आरोप है कि डिलीवरी बॉय घर-घर जाकर सिलेंडर देने नहीं आ रहे हैं. जिसके कारण उन्हें खुद एजेंसी या गोदाम पर जाकर घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है इस स्थिति के बीच सिलेंडरों की ब्लैक में बिक्री होने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं.

स्थानीय निवासी संजय ने बताया कि वे सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं ताकि उन्हें गैस सिलेंडर मिल सके. उन्होंने कहा मैं खाना बनाने के लिए गैस लेने आया हूं मेरा नंबर आ गया था, लेकिन जब मैं लेने पहुंचा तो कहा गया कि पहले ऑनलाइन बुकिंग करें और अगले दिन आकर सिलेंडर लें. करीब 20 मिनट लाइन में लगने के बाद हमें पर्ची मिली सिलेंडर मिलेगा तभी घर में चूल्हा जल पाएगा.

दिल्ली में घरेलू गैस का संकट गहराया (ETV BHARAT)

ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा सिलेंडर-ग्राहक
संजय के मुताबिक एजेंसी के बाहर कई लोग लंबे समय से परेशान होकर लाइन में खड़े हैं. उनका कहना है कि लोगों ने कई दिन पहले से गैस बुक कर रखी है. लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा. वहीं कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि गोदाम में सिलेंडर की कमी नहीं है. बल्कि उन्हें ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है.

स्टॉक होने के बावजूद नहीं मिल रही गैस-ग्राहक
एक अन्य उपभोक्ता कार्तिक ने बताया कि उन्होंने 2 तारीख को गैस सिलेंडर बुक कराया था. लेकिन 11 तारीख तक भी उन्हें डिलीवरी नहीं मिली. उन्होंने कहा जो डिलीवरी बॉय पहले घर पर सिलेंडर देने आता था उसका रवैया भी अब बदल गया है, वह कहता है कि गोदाम में सिलेंडर नहीं है. लेकिन जब हम खुद यहां आए तो यहां काफी सिलेंडर रखे हुए दिखे मजबूरी में हमें खुद लाइन में लगकर पर्ची कटवानी पड़ रही है.

लंबी लाइनों में लगे लोग, गैस की किल्लत
लंबी लाइनों में लगे लोग, गैस की किल्लत (ETV Bharat)

कार्तिक का आरोप है कि कुछ लोग गोदाम से ही खुलेआम 1600 से 1700 रुपये तक में सिलेंडर खरीद रहे हैं उन्होंने कहा कि कई दिनों तक लगातार आने के बाद आज 11 तारीख को उन्हें पर्ची मिल पाई है. इस पूरे मामले को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है उपभोक्ताओं की मांग है कि गैस एजेंसियां पारदर्शिता के साथ सिलेंडर वितरण करें और डिलीवरी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को रोजमर्रा की इस जरूरी सुविधा के लिए घंटों लाइन में न लगना पड़े.

