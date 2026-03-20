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दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी, गुलाब दे कह रहे अफसर 'हेलमेट पहनो मेरे भाई', देखें वीडियो

डिफेंस कॉलोनी टीआई हाथों में गुलाब लेकर सड़क पर उतरे, चालान के बदले गुलाब देकर यात्रियों को ट्रैफिक नियम का पालन करने का दिलाया संकल्प

हेलमेट के लिए जागरूक करने का 'गुलाब स्टाइल'
हेलमेट के लिए जागरूक करने का 'गुलाब स्टाइल' (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 12:00 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस टू व्हीलर चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरुक कर रही है. इसके लिए विशेष तौर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन इस अभियान की खास बात ये है कि यहां चालान नहीं बल्कि गांधीगिरी से लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह दी जा रही है. ना कोई ऊंची आवाज...ना कोई धमकी...बस प्यार से गुलाब देते नजर आ रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मचारी...दिल्ली वालों के लिए ये नजारा खास है.

दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर की रेड लाइट पर डिफेंस कॉलोनी टीआई मधुरेंद्र कुमार हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों को गुलाब देकर उन्हें हेलमेट लगाने की सलाह देते नजर आए. तो वहीं इस दौरान पर बिना हेलमेट लगाए यातायात कर रहे लोग ट्रैफिक पुलिस को देखकर भागते हुए भी दिखाई दिए.

ट्रैफिक पुलिस ने फाइन नहीं गुलाब देकर-कहा हेलमेट पहनो मेरे भाई (ETV BHARAT)

दिल्ली में अभी तक आपने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट लगाए चालकों पर फाइन काटते हुए देखा होगा. वहीं अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक नई पहल की है जिसमें डिफेंस कॉलोनी के ट्रैफिक इंस्पेक्टर मधुवेंद्र कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मूलचंद फ्लाईओवर के रेड लाइट पर हाथों में गुलाब लेकर सड़क पर उतर गए हैं. इस बार उनकी मंशा चालान नहीं बल्कि गुलाब देकर उन्हें समझाने की है.

इस अभियान के दौरान कई लोग बिना हेलमेट सफर करते दिखे. जिन्हें रोककर गुलाब भेंट किया गया. इस दौरान उन्हें हेलमेट नहीं लगाने के नुकसान के बारे में समझाया गया. साथ ही कहा गया कि आप सब हेलमेट लगाए सिर्फ हेलमेट आपको चालान से नहीं आपको एक्सीडेंट में होने वाले गंभीर चोटों से भी बचाता है इसलिए इस बार हम आपका कोई चालान नहीं करेंगे लेकिन हम आपको गुलाब देते हुए यह सलाह देते हैं कि आप जब भी यात्रा करें और अगर कोई पिछले सीट पर आपके साथ बैठता है तो उन्हें भी हेलमेट पहनाए और खुद भी हेलमेट पहने इससे आपकी जान सुरक्षित रहेगी और आप पुलिस के चालान से भी बच सकेंगे.

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी
दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी (ETV BHARAT)

पुलिस आपके लिए सड़क पर खड़ी रहती है ताकि आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके और बार-बार आप लोगों को यातायात की कई नियमों के बारे में बताया जाता है लेकिन इसके बावजूद आप लोग उल्लंघन करते हैं इसलिए आज आप लोग संकल्प ले कि आज के बाद हम कभी भी घर से बाहर निकलेंगे तो हेलमेट पहन कर निकलेंगे ऐसे में आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके घर पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं वह भी निश्चिंत रहेंगे-ट्रैफिक पुलिस

वहीं बिना हेलमेट यात्रा कर रहे समीर ने बताया कि वह घर से बिना हेलमेट का ही निकल गए थे जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा तो वह डर गए थे कि उनका आज चालान हो जाएगा लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें यातायात के कई नियमों को बड़े ही प्यार से समझाया और गुलाब देकर यह संकल्प दिलाया कि हम जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट लेकर निकले और हेलमेट पहनकर निकले अच्छा लगा दिल्ली पुलिस का यह सॉफ्ट नेचर देखकर.अब अगली बार यात्रा से पहले घर से हेलमेट पहन कर निकलेंगे.

डिफेंस कॉलोनी टीआई हाथों में गुलाब लेकर सड़क पर उतरे
डिफेंस कॉलोनी टीआई हाथों में गुलाब लेकर सड़क पर उतरे (ETV BHARAT)

वहीं दूसरे यात्री विकास बताते हैं कि वह इमरजेंसी में घर से बाहर बिना हेलमेट का ही निकल गए थे लेकिन अब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है उनका कोई चालान नहीं हुआ लेकिन बदले में उन्हें गुलाब दिया गया है और कहा गया है कि घर से जब भी बाहर निकले हेलमेट पहनकर निकले अन्यथा आपके साथ कोई हादसा होता है तो आपको गंभीर चोटे लग सकती है इसलिए आज से मैं संकल्प ले रहा हूं कि घर से जब भी बाहर निकलूंगा चाहे जितना भी इमरजेंसी हो हेलमेट पहनकर निकलूंगा. पुलिस के द्वारा चलाया गई यह मुहिम बहुत अच्छी है और इससे हमें बहुत जानकारी मिली है.

इस अभियान के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को समझाया गया और साथ ही बदले में उन्हें गुलाब देकर उनसे संकल्प लिया गया कि आप सब जब सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और दिल्ली ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलेगा और आप बेवजह की चालानों से बच सकेंगे.

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