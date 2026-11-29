दिल्ली के बेगमपुर में महिला की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझा,हरियाणवी कलाकार गिरफ्तार
रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में 44 वर्षीय महिला की हत्या मामले में पति-पत्नी गिरफ्तार, पुलिस को पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश की आशंका
Published : November 29, 2026 at 8:06 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में 44 वर्षीय महिला की हत्या के मामले को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है. इस मामले में पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. मृतका की पहचान रेखा के रूप में हुई है, जिनकी हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है.
दरअसल, 27 नवंबर 2026 को थाना बेगमपुर में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने अपनी मां रेखा, उम्र 44 वर्ष, की हत्या होने की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम राजीव नगर, बेगमपुर स्थित घटनास्थल पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बेगमपुर और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की. घटनास्थल का निरीक्षण मोबाइल क्राइम टीम और रोहिणी एफएसएल टीम ने किया तथा जरूरी साक्ष्य जुटाए. तकनीकी निगरानी और पुलिस की जांच के जरिए मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने 36 वर्षीय अमित और उसकी 36 वर्षीय पत्नी सुमन को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका और आरोपियों के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर पहले से मतभेद थे, जिसके चलते रिश्तों में तनाव और दुश्मनी बढ़ गई थी. मामले में एफआईआर नंबर 539/26, धारा 103(1) बीएनएस के तहत थाना बेगमपुर में दर्ज की गई है. अमित सोनीपत में ड्राइवर के तौर पर काम करता है, जबकि उसकी पत्नी सुमन हरियाणवी कलाकार बताई गई है.
डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल इन्होंने बताया कि इनके बेटे ने पुलिस को कॉल किया कि मेरी मां को किसी ने मार दिया ओर वो मृत पड़ी है पुलिस ने गंभीरता को देखते टीम बनाई जिसके बाद इसमें आरोपी अमित ओर सुमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इसमें पूरे मामले में जो आरोपी है उन्होंने अपनी बुआ को परेशान देखा जिसके बाद इन्होंने मृत महिला के घर की रेकी की ओर एक महीने से प्लान के तहत रेखा की हत्या कर दी. पुलिस ने इन्हें सोनीपत से गिरफ्तार किया .
"मृतका और आरोपियों के बीच काफी समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद की वजह से दोनों पक्षों के संबंध खराब हो गए थे. जांच में सामने आया कि बढ़ती रंजिश के चलते कथित तौर पर हत्या की साजिश रची गई और वारदात को अंजाम दिया गया."
शशांक जायसवाल,डीसीपी रोहिणी
फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
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