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दिल्ली के बेगमपुर में महिला की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझा,हरियाणवी कलाकार गिरफ्तार

बेगमपुर इलाके में महिला की हत्या मामले में पति-पत्नी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में 44 वर्षीय महिला की हत्या के मामले को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है. इस मामले में पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. मृतका की पहचान रेखा के रूप में हुई है, जिनकी हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है.

दरअसल, 27 नवंबर 2026 को थाना बेगमपुर में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने अपनी मां रेखा, उम्र 44 वर्ष, की हत्या होने की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम राजीव नगर, बेगमपुर स्थित घटनास्थल पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बेगमपुर और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की. घटनास्थल का निरीक्षण मोबाइल क्राइम टीम और रोहिणी एफएसएल टीम ने किया तथा जरूरी साक्ष्य जुटाए. तकनीकी निगरानी और पुलिस की जांच के जरिए मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने 36 वर्षीय अमित और उसकी 36 वर्षीय पत्नी सुमन को गिरफ्तार कर लिया.