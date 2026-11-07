छोटी दिवाली से पहले ही दिल्ली का एक्यूआई 366 पहुंचा, दिल्ली-एनसीआर के 22 इलाकों में AQI 400 पार
दिल्ली के 59, गाजियाबाद के 8, नोएडा के 7 और ग्रेटर नोएडा के 5 इलाकों का CPCB आंकड़ा जारी,सांसों के लिए साफ हवा नहीं
Published : November 7, 2026 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली एनसीआर में अभी पटाखे चलने शुरू भी नहीं हुए हैं और हवा की हालत पस्त हो चुकी है. छोटी दीवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में भयंकर प्रदूषण छाया हुआ है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज रात पटाखे चलाए जाने के बाद प्रदूषण के क्या कुछ हालात होंगे. फिलहाल, बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर के हालात चिंताजनक बने हुए हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली के 59, गाजियाबाद के 8, नोएडा के 7 और ग्रेटर नोएडा के 5 इलाको का एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कोई भी एक वाहिद इलाका ऐसा नहीं है जहां लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही हो.
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366, नोएडा का 284, ग्रेटर नोएडा का 303 और गाजियाबाद का 286 दर्ज किया गया है. दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तरa गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, यानी कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है. और यह स्थिति एक-दो इलाकों की नहीं बल्कि दो दर्जन से अधिक इलाके ऐसे हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) in the area around Dhaula Kuan is 318, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 07:05 am) https://t.co/sftcfeHQl2— ANI (@ANI) November 7, 2026
दिल्ली एनसीआर के इन इलाकों में 400 के पार पहुंचा प्रदूषण
अलीपुर 411, बवाना 427, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज 413, डीटीयू दिल्ली 409, द्वारका सेक्टर 8 411, आईआईटी दिल्ली 442, आईटीओ दिल्ली 403, जहांगीरपुरी 421, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 402, मुंडका 421, नजफगढ़ 413, नरेला 409, नॉर्थ कैंपस 412, ओखला फेस 2 402, पटपरगंज 403, पंजाबी बाग 433, पूसा 404, आरके पुरम 417, रोहिणी 418, सीरी फोर्ट 413, सोनिया विहार 414, विवेक विहार 427.
ग्रेप भी हुआ फेल
फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू किया जा चुका है, कागजों पर प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम कदम तो उठाएं जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्यवाही नजर नहीं आ रही है. यही वजह है कि तमाम दावों और वादों के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण ने पूरी तरह से जकड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में भी हालत ठीक होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.
यदि दिवाली पर प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंचता है तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया जा सकता है.
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