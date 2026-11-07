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छोटी दिवाली से पहले ही दिल्ली का एक्यूआई 366 पहुंचा, दिल्ली-एनसीआर के 22 इलाकों में AQI 400 पार

दिवाली से पहले ही दिल्ली का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली एनसीआर में अभी पटाखे चलने शुरू भी नहीं हुए हैं और हवा की हालत पस्त हो चुकी है. छोटी दीवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में भयंकर प्रदूषण छाया हुआ है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज रात पटाखे चलाए जाने के बाद प्रदूषण के क्या कुछ हालात होंगे. फिलहाल, बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर के हालात चिंताजनक बने हुए हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली के 59, गाजियाबाद के 8, नोएडा के 7 और ग्रेटर नोएडा के 5 इलाको का एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कोई भी एक वाहिद इलाका ऐसा नहीं है जहां लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही हो.

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366, नोएडा का 284, ग्रेटर नोएडा का 303 और गाजियाबाद का 286 दर्ज किया गया है. दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तरa गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, यानी कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है. और यह स्थिति एक-दो इलाकों की नहीं बल्कि दो दर्जन से अधिक इलाके ऐसे हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है.