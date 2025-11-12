दिल्ली-NCR में बेहद जहरीली हुई हवा, अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार, ग्रैप-3 पहले से ही लागू-देखिए आपके इलाके का हाल
दिल्ली में बुधवार को हवा और भी ज्यादा प्रदूषित हो गई. तड़के आसमान में धुंध-धुआं नजर आया. लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई.
Published : November 12, 2025 at 10:20 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. वायु गुणवत्ता बुधवार को गंभीर श्रेणी में नजर आई. सुबह 8 बजे AQI 413 रिकॉर्ड किया गया. जो 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है. जबकि दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-III लागू है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों ने प्रदूषण का खतरनाक स्तर दर्ज किया है, जहां अधिकांश क्षेत्रों में AQI रीडिंग 400 को पार कर गई है. सभी निगरानी केंद्रों में, वज़ीरपुर में सबसे अधिक AQI 459 दर्ज किया गया, जिसे 'गंभीर' वायु गुणवत्ता की श्रेणी में आता है.जबकि NSIT द्वारका निगरानी केंद्र ने 215 AQI दर्ज किया, जो 'खराब' श्रेणी में गिना जाता है.
VIDEO | A layer of haze continues to envelop parts of Delhi as air quality remains in poor category. Visuals from near High Court and Mathura Road. #DelhiPollution #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/LgoSOO324C
दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग सभी निगरानी स्टेशनों ने 'गंभीर' वायु गुणवत्ता दर्ज की है क्योंकि अलीपुर में AQI 431, आनंद विहार 438, अशोक विहार 439, आया नगर 405, बवाना 451, बुराड़ी क्रॉसिंग 439, CRRI मथुरा रोड 428, चांदनी चौक 449, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज 429, द्वारका सेक्टर-8 422, ITO 433, जहांगीरपुरी 446, जेएलएन स्टेडियम 422, मुंडका 442, नरेला 437, नेहरू नगर 440, ओखला फेज-2 418, पटपड़गंज 436, पंजाबी बाग 437, आरके पुरम 432, रोहिणी 442, सिरीफोर्ट 403 और सोनिया विहार 434 है। इनमें डीटीयू दिल्ली (373), आईजीआई एयरपोर्ट टी3 (395), आईएचबीएएस दिलशाद गार्डन (307), लोधी रोड (309), नजफगढ़ (384) और शादीपुर (392) शामिल थे.
CPCB के अनुसार, 0-50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.
VIDEO | Delhi: A layer of haze covers parts of the national capital as Air Quality Index remains in poor quality. Morning visuals from Geeta Colony Flyover.#DelhiWeather #WeatherUpdate #AirQuality— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Dg4UrdJtCK
कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड में स्कूल
हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे, जिससे बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क में आने से बचाने के लिए ऑनलाइन और व्यक्तिगत दोनों तरह की कक्षाओं की अनुमति होगी.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from ITO show a layer of haze enveloping the national capital.— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#DelhiAirQuality #Pollution #Haze #DelhiAQI #DelhiPollution pic.twitter.com/KFY0QnEJXa
सरकार ने हाल ही में लागू किया ग्रैप-3, जानें किन चीजों पर पाबंदी
- निर्माण कार्यों पर रोक: सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध है, हालांकि आवश्यक परियोजनाओं जैसे एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) कार्यों पर प्रतिबंध नहीं है.
- सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव: सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि धूल के कणों को कम किया जा सके.
- बसों की एंट्री प्रतिबंधित: दिल्ली में अंतर राज्य बसों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है. हालांकि यह प्रतिबंध इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 डीजल बसों पर लागू नहीं होगा. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेंपो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है.
- बीएस 3 वाहनों पर रोक: बीएस 3 स्टैंडर्ड और उससे नीचे के मीडियम गुड्स व्हीकल दिल्ली में प्रतिबंधित किए गए हैं. हालांकि जरूरी से सामान लेकर आ रहे मीडियम गुड एस व्हीकल को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.
आम जनता से अपील: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नागरिकों से अपील है कि वे प्रदूषण कम करने में सहयोग करें. गैर-जरूरी वाहनों का उपयोग न करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें, और खुले में कचरा जलाने से बचें. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे.
VIDEO | Anti-Smog gun is being used to sprinkle water on the roads in Delhi to reduce dust and air pollution. Visuals from Akbar Road area.— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Delhi #DelhiPollution pic.twitter.com/6qxvihikHl
बावजूद इसके दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) कई दिनों से 'खराब', 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणियों में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, AQI 408 रिकॉर्ड, शीतलहर का कहर भी जारी-पढ़िए मौसम का हाल
ये भी पढ़ें- दिल्ली में लागू हुआ GRAP-III, स्कूलों में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में चलेगी क्लास
ये भी पढ़ें- प्रदूषण के मुद्दे पर CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली के व्यापार में कमी का दिया हवाला
ये भी पढ़ें- 'स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार है', दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा