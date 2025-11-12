ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बेहद जहरीली हुई हवा, अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार, ग्रैप-3 पहले से ही लागू-देखिए आपके इलाके का हाल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. वायु गुणवत्ता बुधवार को गंभीर श्रेणी में नजर आई. सुबह 8 बजे AQI 413 रिकॉर्ड किया गया. जो 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है. जबकि दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-III लागू है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों ने प्रदूषण का खतरनाक स्तर दर्ज किया है, जहां अधिकांश क्षेत्रों में AQI रीडिंग 400 को पार कर गई है. सभी निगरानी केंद्रों में, वज़ीरपुर में सबसे अधिक AQI 459 दर्ज किया गया, जिसे 'गंभीर' वायु गुणवत्ता की श्रेणी में आता है.जबकि NSIT द्वारका निगरानी केंद्र ने 215 AQI दर्ज किया, जो 'खराब' श्रेणी में गिना जाता है.

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार

राष्ट्रीय राजधानी के लगभग सभी निगरानी स्टेशनों ने 'गंभीर' वायु गुणवत्ता दर्ज की है क्योंकि अलीपुर में AQI 431, आनंद विहार 438, अशोक विहार 439, आया नगर 405, बवाना 451, बुराड़ी क्रॉसिंग 439, CRRI मथुरा रोड 428, चांदनी चौक 449, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज 429, द्वारका सेक्टर-8 422, ITO 433, जहांगीरपुरी 446, जेएलएन स्टेडियम 422, मुंडका 442, नरेला 437, नेहरू नगर 440, ओखला फेज-2 418, पटपड़गंज 436, पंजाबी बाग 437, आरके पुरम 432, रोहिणी 442, सिरीफोर्ट 403 और सोनिया विहार 434 है। इनमें डीटीयू दिल्ली (373), आईजीआई एयरपोर्ट टी3 (395), आईएचबीएएस दिलशाद गार्डन (307), लोधी रोड (309), नजफगढ़ (384) और शादीपुर (392) शामिल थे.

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हवा बेहद खराब, हालात चिंताजनक (ETV BHARAT)

CPCB के अनुसार, 0-50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.