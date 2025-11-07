ETV Bharat / state

फिर खुलेगा दिल्ली चिड़ियाघर: 8 नवंबर से पर्यटकों के लिए प्रवेश होगा शुरू, विजिटर्स के लिए जारी किए गए ये दिशा-निर्देश

नई दिल्ली: राजधानी का नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) दो महीने से ज्यादा समय बाद फिर से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है. चिड़ियाघर प्रशासन ने जानकारी दी है कि 8 नवंबर, 2025 से दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इस दौरान दर्शकों की सुरक्षा के लिए बायोसेफ्टी और निगरानी दिशा-निर्देशों का पालन कर लिया गया है. शनिवार से यहां फिर से रौनक लौटेगी और लोग अपने पसंदीदा जानवरों और पक्षियों को देख सकेंगे.

दरअसल, बीते 28 अगस्त को चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) का मामला पाया गया था. इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से 30 अगस्त से चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था. उस समय से ही प्रशासन ने सफाई, निगरानी और जांच का काम शुरू कर दिया था, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके. उस दौरान 12 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें छह पेंटेड स्टॉर्क, दो ब्लैक-हेडेड आइबिस और चार प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क शामिल थे. आखिरी पॉजिटिव नमूना एक सितंबर को मिला था, जिसके बाद एहतियातन चिड़ियाघर को आगंतुकों (विजिटर्स) के लिए बंद कर दिया गया था. चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर संजीत कुमार ने कहा कि हर 15 दिन पर चार बार जांच के लिए नमूने लिए गए. भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) संस्थान में इनकी जांच की गई और सभी रिपोर्टें निगेटिव आईं. इसके बाद चिड़ियाघर को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई.

लोगों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश: उन्होंने बताया कि 8 नवंबर से पर्यटक पहले की तरह घूम सकेंगे, लेकिन सुरक्षा और साफ-सफाई के नियमों का पालन करना जरूरी होगा. उन्होंने सभी से अपील की कि वह चिड़ियाघर में आने पर दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह का खतरा न हो. सभी आगंतुकों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता के नए दिशा-निर्देश लागू किए गए है, जिसमें मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और निर्धारित मार्गों पर ही घूमना अनिवार्य किया गया है. वहीं, पशुओं के बाड़ों के पास अनावश्यक भीड़ न लगे इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

पहले भी बंद हो चुका है चिड़ियाघर: दिल्ली चिड़ियाघर में करीब 96 प्रजातियों के जानवर हैं और यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र है. लेकिन बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर को तीसरी बार अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. इससे पहले भी 2016 और 2021 में बर्ड फ्लू की वजह से अस्थायी रूप से बंद किया गया था.