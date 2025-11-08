ETV Bharat / state

दिल्ली चिड़ियाघर दो महीने बाद फिर खुला, बर्ड फ्लू का खतरा टला, पहले दिन उमड़ी भीड़

चिड़ियाघर प्रशासन ने कहा- सभी सुरक्षा और रोकथाम संबंधी उपायों का किया जा रहा है पालन

2 माह बाद खुला दिल्ली का चिड़ियाघर
2 माह बाद खुला दिल्ली का चिड़ियाघर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 8, 2025 at 5:24 PM IST

नई दिल्ली: दो महीने के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को दिल्ली चिड़ियाघर (नेशनल जूलॉजिकल पार्क) फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया. पहले दिन करीब पांच हजार से ज्यादा लोगों ने नेशनल जूलॉजिकल पार्क में तरह-तरह के जानवरों को देखा. चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर टिकट जांच, बैग स्कैनिंग, सहित सभी सुरक्षा संबंधी उपायों का पालन किया जा रहा है.

चिड़ियाघर खुलने की जानकारी मिलते ही कई स्कूलों ने भी बच्चों को लेकर भ्रमण कराया. बच्चे शेर, बाघ, मगरमच्छ, हाथी, बंदर और पक्षियों को देखकर काफी खुश नजर आए. लंबे समय से इंतजार कर रहे परिवारों के चेहरों पर भी उत्साह झलक रहा था. पर्यटक दीक्षांत ने बताया; ''हम तो वेबसाइट पर रोज सर्च करते थे कि जू कब खुलेगा. आज जब पता लगा कि खुल गया है, तो हम फैमिली के साथ आ गए.बच्चों को बड़े-बड़े एनिमल्स जैसे शेर, टाइगर, क्रोकोडाइल देखने का बहुत शौक है. हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सभी जानवर दिखाएं.''

2 माह बाद खुला दिल्ली का चिड़ियाघर (ETV Bharat)

वहीं, पर्यटक रमेश ने बताया कि वे दो महीने पहले अपने बच्चों के साथ जू आए थे, लेकिन उस समय यह बंद था. उन्होंने कहा बच्चे बहुत निराश हुए थे. आज जब चिड़ियाघर खुला है तो मैं उन्हें लेकर आया हूं. अब बच्चे बहुत खुश हैं और मैं भी संतुष्ट हूं कि उनकी यह इच्छा पूरी हो गई. जबकि, छोटी बच्ची सफा ने खुशी जताते हुए कहा कि मैं रोज पापा से बोलती थी कि जू लेकर चलो. आज पापा मुझे लेकर आए हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.'' वहीं, नन्हीं अलिजा ने बताया कि हम दो महीने से पार्क आने की सोच रहे थे, लेकिन बंद था. आज खुला तो मम्मी-पापा मुझे लेकर आए. मैंने बर्ड्स, मोर और बंदर देखे.

बता दें कि बीते 28 अगस्त को चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) का मामला पाया गया था. इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से 30 अगस्त से चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था. उस समय से ही प्रशासन ने सफाई, निगरानी और जांच का काम शुरू कर दिया था, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके. उस दौरान 12 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें छह पेंटेड स्टॉर्क, दो ब्लैक-हेडेड आइबिस और चार प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क शामिल थे. आखिरी पॉजिटिव नमूना एक सितंबर को मिला था, जिसके बाद एहतियातन चिड़ियाघर को आगंतुकों (विजिटर्स) के लिए बंद कर दिया गया था. चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर संजीत कुमार ने कहा कि हर 15 दिन पर चार बार जांच के लिए नमूने लिए गए. भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) संस्थान में इनकी जांच की गई और सभी रिपोर्टें निगेटिव आईं. इसके बाद चिड़ियाघर को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई.

पहले भी बंद हो चुका है चिड़ियाघर: दिल्ली चिड़ियाघर में करीब 96 प्रजातियों के जानवर हैं और यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र है. लेकिन बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर को तीसरी बार अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. इससे पहले भी 2016 और 2021 में बर्ड फ्लू की वजह से अस्थायी रूप से बंद किया गया था.

