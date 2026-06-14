दिल्ली चिड़ियाघर में प्रतिभागियों ने सीखे पक्षी विज्ञान के गुर, पहले दिन दिखीं 33 प्रजातियां
दिल्ली चिड़ियाघर ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए 'संडे बर्ड वॉक' पहल शुरू की है.
Published : June 14, 2026 at 10:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर ने रविवार को अपने परिसर में एक नागरिक विज्ञान पहल की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य पक्षी निगरानी और जैव विविधता संरक्षण में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है. यह पहल साप्ताहिक पक्षी-निरीक्षण सत्रों के जरिये संचालित की जाएगी.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पक्षीविज्ञानी डॉ. परितोष अहमद और पक्षी-निरीक्षकों की एक टीम के मार्गदर्शन में ‘संडे बर्ड वॉक- नेशनल जूलॉजिकल पार्क’ का उद्घाटन संस्करण सुबह साढ़े छह से साढ़े नौ बजे तक आयोजित किया गया. इस ‘बर्ड वॉक’ के लिए 58 पंजीकृत आवेदकों में से 23 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें पक्षी देखने वाले, छात्र, प्रकृति प्रेमी और वन्यजीव प्रेमी शामिल थे. इस कार्यक्रम में चिड़ियाघर के निदेशक और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया.
‘बर्ड वॉक’ मतलब पक्षियों को देखने, पहचानने और उनके बारे में सीखने के लिए की जाने वाली सामूहिक सैर से है. दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने एक बयान में कहा कि प्रतिभागियों ने पक्षियों की 33 प्रजातियों की पहचान दर्ज की और चिड़ियाघर के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक पक्षी देखे. इसमें भारतीय मोर, पीले पैरों वाला हरा कबूतर, एशियाई कोयल, पेंटेड स्टार्क, ब्लैक-क्राउन नाइट हेरान और पर्पल सनबर्ड जैसे आकर्षक पक्षी शामिल रहे.
डॉ. अहमद ने पर्यावरण में बीज प्रसार, कीट नियंत्रण और परागण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाया. चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार, यह बर्ड वाक अब प्रत्येक रविवार को आयोजित की जाएगी. इसमें शामिल होने के लिए केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक ही पात्र होंगे और प्रति सत्र अधिकतम 20 सीटें (पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर) निर्धारित हैं.
बयान में कहा गया है कि इस पहल को एक नागरिक विज्ञान मंच के रूप में तैयार किया गया है, ताकि पक्षी विविधता का दस्तावेजीकरण करने में मदद मिल सके. साथ ही, इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को पक्षी अवलोकन, उनकी पहचान और डेटा रिकॉर्डिंग की वैज्ञानिक पद्धतियों से परिचित कराना है.
ये भी पढ़ें: