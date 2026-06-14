ETV Bharat / state

दिल्ली चिड़ियाघर में प्रतिभागियों ने सीखे पक्षी विज्ञान के गुर, पहले दिन दिखीं 33 प्रजातियां

नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर ने रविवार को अपने परिसर में एक नागरिक विज्ञान पहल की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य पक्षी निगरानी और जैव विविधता संरक्षण में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है. यह पहल साप्ताहिक पक्षी-निरीक्षण सत्रों के जरिये संचालित की जाएगी.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पक्षीविज्ञानी डॉ. परितोष अहमद और पक्षी-निरीक्षकों की एक टीम के मार्गदर्शन में ‘संडे बर्ड वॉक- नेशनल जूलॉजिकल पार्क’ का उद्घाटन संस्करण सुबह साढ़े छह से साढ़े नौ बजे तक आयोजित किया गया. इस ‘बर्ड वॉक’ के लिए 58 पंजीकृत आवेदकों में से 23 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें पक्षी देखने वाले, छात्र, प्रकृति प्रेमी और वन्यजीव प्रेमी शामिल थे. इस कार्यक्रम में चिड़ियाघर के निदेशक और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया.

‘बर्ड वॉक’ मतलब पक्षियों को देखने, पहचानने और उनके बारे में सीखने के लिए की जाने वाली सामूहिक सैर से है. दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने एक बयान में कहा कि प्रतिभागियों ने पक्षियों की 33 प्रजातियों की पहचान दर्ज की और चिड़ियाघर के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक पक्षी देखे. इसमें भारतीय मोर, पीले पैरों वाला हरा कबूतर, एशियाई कोयल, पेंटेड स्टार्क, ब्लैक-क्राउन नाइट हेरान और पर्पल सनबर्ड जैसे आकर्षक पक्षी शामिल रहे.