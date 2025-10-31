दिल्ली चिड़ियाघर के दीदार का करना होगा और इंतजार, जानें पर्यटक कब से उठाएंगे आनंद
पिछले 30 अगस्त से दिल्ली का चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए बंद है. बर्ड फ्लू की जांच रिपोर्ट का इंतजार है.
Published : October 31, 2025 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित नेशनल जूलॉजिकल पार्क (दिल्ली चिड़ियाघर) को खुलने के लिए आम लोगों को अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा. दो महीने से बंद पड़े इस चिड़ियाघर के फिर से खुलने की उम्मीद नवंबर के पहले सप्ताह में जताई जा रही थी, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है क्योंकि बर्ड फ्लू की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
चिड़ियाघर के निदेशक डॉ संजीत कुमार ने कहा कि 30 अक्टूबर को पक्षियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए रैंडम सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. जब तक इन सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती और बर्ड फ्लू की पुष्टि नेगेटिव नहीं होती, तब तक चिड़ियाघर को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. फिलहाल चिड़ियाघर में सभी ऐहतियाती कदम जारी हैं. परिसर को समय-समय पर सैनेटाइज किया जा रहा है. पक्षियों की निगरानी की जा रही है. कर्मचारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली चिड़ियाघर को 30 अगस्त 2025 को उस समय बंद कर दिया गया था, जब H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि हुई थी. उस दौरान 12 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें छह पेंटेड स्टॉर्क, दो ब्लैक-हेडेड आइबिस और चार प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क शामिल थे. आखिरी पॉजिटिव नमूना एक सितंबर को मिला था, जिसके बाद एहतियातन चिड़ियाघर को आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था.
लकड़बग्घे की मौत से बढ़ी चिंता
दिल्ली चिड़ियाघर में हाल ही में एक लकड़बग्घे की मौत ने चिंता बढ़ा दी है. शुरुआती जांच में लकड़बग्घे (hyena) की मौत किसी अज्ञात बीमारी से बताई जा रही है. चिड़ियाघर के अधिकारी इसे बर्ड फ्लू से जोड़ने से इनकार कर रहे हैं. पशु चिकित्सकों की टीम ने मृत लकड़बग्घे के सैंपल भी जांच के लिए भेजे हैं, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके.
एक अक्टूबर को भेजा गया था नमूना
इससे पहले एक अक्टूबर को भी रैंडम सैंपल भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) जांच के लिए भेजा गया था. जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अनुमति के लिए सभी जांच रिपोर्ट को मंत्रालय भेजा गया था, मगर चिड़ियाघर को खोलने की अनुमति नहीं मिली. दिल्ली चिड़ियाघर में करीब 96 प्रजातियों के जानवर हैं और यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र है. लेकिन बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर को तीसरी बार अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है. इससे पहले भी 2016 और 2021 में बर्ड फ्लू की वजह से अस्थायी रूप से बंद किया गया था.
