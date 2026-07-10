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दिल्ली चिड़ियाघर में में गूंजी किलकारी, एशियाई शेरनी ने तीन शावकों को दिया जन्म

नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर की एशियाई शेरनी महागौरी ने मंगलवार को तीन स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. यह लगातार दूसरा वर्ष है जब महागौरी और नर शेर महेश्वर की जोड़ी ने शावकों को जन्म दिया है. चिड़ियाघर प्रशासन ने शेरनी और उसके तीनों नवजात शावकों को विशेष देखरेख में रखा है. इससे पहले राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में कुल छह एशियाई शेर थे. इनमें तीन नर सुंदरम, महेश्वर और कार्तिक और तीन मादा महागौरी, शैलजा और कर्णी थीं. अब तीन नए शावकों के जन्म के बाद चिड़ियाघर में एशियाई शेरों की कुल संख्या बढ़कर नौ हो गई है. हालांकि नवजात शावकों का लिंग अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

महागौरी और महेश्वर की जोड़ी ने फिर रचा इतिहास

चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार, महागौरी और महेश्वर की जोड़ी ने एक बार फिर सफल प्रजनन कर संरक्षण कार्यक्रम को नई मजबूती दी है. यह जोड़ी पहले भी स्वस्थ शावकों को जन्म दे चुकी है और इस बार भी तीन नए शावकों के जन्म दिया है. इससे पहले 27 अप्रैल 2025 को महागौरी और महेश्वर की इसी जोड़ी ने दो स्वस्थ शावकों को जन्म दिया था. इनमें एक नर शावक कार्तिक और एक मादा शावक कर्णी हैं. दोनों शावकों का विकास सामान्य रूप से हो रहा है और वह पूरी तरह स्वस्थ हैं.