दिल्ली: कचरे की ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की देरी का लगाया आरोप
पीड़ित परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने मिलकर घटनास्थल पर प्रदर्शन किया. साथ ही आरोप चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पढ़ें खबर..
Published : November 11, 2026 at 4:55 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कचरे के ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई. घटना हेडगेवार रोड पर सीएनजी पंप के पास घटी. बताया जा रहा है कि युवक की उम्र 19 साल थी. मृतक की पहचान रोहित के रूप में हुई है. वह सड़क किनारे चल रहा था कि तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया.
घटना के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने दावा किया कि बार-बार बुलाने के बावजूद पुलिस और एम्बुलेंस देर से पहुंची. इसे लेकर उन्होंने सड़क जाम कर दी, यातायात बाधित किया और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. जानकारी के मुताबिक, मामले में पुलिस को सुबह 10:37 बजे दुर्घटना के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई. रोहित को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
रोहित के पिता कैलाशनाथ ने बताया कि वह बाहर गया था और सड़क के किनारे टहल रहा था. तभी उसे एक ट्रक ने उसे कुचलकर मार डाला. वह कचरे का ट्रक था. ट्रक और ड्राइवर का पता नहीं चला है. वहीं सीसीटीवी फुटेज में ट्रक की तस्वीर नहीं आई है. कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि वे दुर्घटनास्थल से जुड़े हालातों को समझने और दोषी वाहन की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.
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गौरतलब है कि नवंबर माह में ही खजूरी खास इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को कुचल दिया था. भीषण सड़क हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई थी. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हादसे में शामिल कंक्रीट मिक्सर ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू की थी.
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