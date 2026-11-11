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दिल्ली: कचरे की ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत, स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की देरी का लगाया आरोप

ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कचरे के ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई. घटना हेडगेवार रोड पर सीएनजी पंप के पास घटी. बताया जा रहा है कि युवक की उम्र 19 साल थी. मृतक की पहचान रोहित के रूप में हुई है. वह सड़क किनारे चल रहा था कि तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया.

घटना के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने दावा किया कि बार-बार बुलाने के बावजूद पुलिस और एम्बुलेंस देर से पहुंची. इसे लेकर उन्होंने सड़क जाम कर दी, यातायात बाधित किया और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. जानकारी के मुताबिक, मामले में पुलिस को सुबह 10:37 बजे दुर्घटना के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई. रोहित को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.