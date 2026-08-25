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गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग, भाजपा मुख्यालय तक यूथ कांग्रेस ने किया मार्च

नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने आज गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेके भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च किया. इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एकत्रित हुए और फिर उन्होंने भाजपा मुख्यालय तक अपना मार्च किया. इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के दौरान सदन में आए नहीं और न ही छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दे पाए, यह मांग केवल विपक्ष की नहीं थी पर ये पूरे देश कि मांग थी. छात्रों पर पैलेट गन और लीथल फोर्स का इस्तेमाल गृह मंत्री के आदेश पर हुआ, तो इसकी जिम्‍मेदारी तय होनी चाहिए. अगर उनकी जानकारी के बिना यह सब हुआ, तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है.

छात्रों को न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष

दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने यह भी कहा कि हम देश के छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे, और उनके इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे. राहुल गांधी ने कहा था कि छात्रों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए. ये देश के छात्रों का हक और अधिकार है और ये उन्हें मिलना ही चाहिए. राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही जो एफआईआर महीनों से नहीं हुई उसके लिए धरना किया था और अंत में एफआईआर करवाई. हम भी जब तक छात्रों को न्याय नहीं दिलवा देते तब तक संघर्ष करते रहेंगे.