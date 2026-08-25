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गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग, भाजपा मुख्यालय तक यूथ कांग्रेस ने किया मार्च

भारतीय युवा कांग्रेस ने आज गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेके भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च किया.

Delhi: youth congress staged protest at BJP office demanding resignation of Amit Shah over the alleged use of pellet guns during Jantar Mantar protest
भारतीय युवा कांग्रेस ने लगाए नारे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2026 at 6:14 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने आज गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेके भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च किया. इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एकत्रित हुए और फिर उन्होंने भाजपा मुख्यालय तक अपना मार्च किया. इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के दौरान सदन में आए नहीं और न ही छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दे पाए, यह मांग केवल विपक्ष की नहीं थी पर ये पूरे देश कि मांग थी. छात्रों पर पैलेट गन और लीथल फोर्स का इस्तेमाल गृह मंत्री के आदेश पर हुआ, तो इसकी जिम्‍मेदारी तय होनी चाहिए. अगर उनकी जानकारी के बिना यह सब हुआ, तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है.

छात्रों को न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष

दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने यह भी कहा कि हम देश के छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे, और उनके इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे. राहुल गांधी ने कहा था कि छात्रों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए. ये देश के छात्रों का हक और अधिकार है और ये उन्हें मिलना ही चाहिए. राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही जो एफआईआर महीनों से नहीं हुई उसके लिए धरना किया था और अंत में एफआईआर करवाई. हम भी जब तक छात्रों को न्याय नहीं दिलवा देते तब तक संघर्ष करते रहेंगे.

भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने मांग करते हुए कहा कि हम नेता विपक्ष राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं. न्याय मिलने तक न आवाज रुकेगी, न सड़कें सूनी होंगी.

अमित शाह के इस्तीफे के लिए ऑनलाइन पिटीशन

युवा कांग्रेस ने अमित शाह के इस्तीफे को लेकर एक ऑनलाइन iyc.in/sackshah पिटीशन भी चला रखी है. उन्होंने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह को जल्द से जल्द बर्खास्त करें और कम से कम नैतिक जिम्‍मेदारी तो लें. जब तक ये मांगें नहीं मानी जाती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा.

इस दौरान प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय तक मार्च के लिए जा रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर डीडीयू मार्ग पर ही रोक दिया. प्रदर्शन में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी खुशबू शर्मा, राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली सह प्रभारी हैवरान कंसाना, पम्मी सिंह, समेत अनेकों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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