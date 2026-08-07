ETV Bharat / state

बरसात में यमुना नदी का दोहरा रूप: एक तरफ बाढ़ का खौफ, तो दूसरी तरफ निर्मल धारा को देखने पहुंच रहे लोग

पड़ाड़ी इलाकों से पानी पहुंचने के बाद यमुना हुई स्वच्छ ( ETV Bharat )