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बरसात में यमुना नदी का दोहरा रूप: एक तरफ बाढ़ का खौफ, तो दूसरी तरफ निर्मल धारा को देखने पहुंच रहे लोग

यमुना नदी में पड़ाड़ी इलाकों से पानी पहुंचने के बाद इसकी धारा स्वच्छ हो गई है. वहीं किनारे रहने वाले लोग तनाव में हैं.

पड़ाड़ी इलाकों से पानी पहुंचने के बाद यमुना हुई स्वच्छ
पड़ाड़ी इलाकों से पानी पहुंचने के बाद यमुना हुई स्वच्छ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: मानसून की बारिश और पहाड़ी राज्यों से छोड़े जा रहे पानी ने दिल्ली में यमुना नदी का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. दिल्ली में उफनती यमुना नदी एक साथ दो अलग-अलग तस्वीरें पेश कर रही है. एक ओर जहां जलस्तर बढ़ने से जहां यमुना नदी के किनारे इलाकों में रहने वाले परिवारों के माथे पर शिकन देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय बाद नदी में बही साफ-सुथरी धारा को देखने के लिए लोगों का आना हो रहा है.

बाढ़ का खतरा और नदी किनारे मुस्तैदी

यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ने से निचले व खादर इलाकों की झुग्गियों में रहने वाले लोग बेहद सतर्क हैं. प्रशासन की चेतावनियों के बीच परिवारों ने खुद सुरक्षा के इंतजाम संभाल लिए हैं. अचानक पानी बढ़ने से कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसके लिए कई लोग रातों को जागकर जलस्तर पर नजर रख रहे हैं.

लगातार कर रहे निगरानी

पुराने लोहे के पुल के पास रहने वाले प्रदीप पेशे से नाविक व गोताखोर हैं. वह बताते हैं कि रात के अंधेरे में जलस्तर कब बढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वे और उनके साथी किनारे पर रहकर लगातार निगरानी कर रहे हैं, जिससे किसी भी अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके. वहीं, यमुना के किनारे पर दुकान चलाने वाले संजय शर्मा का कहना है कि बरसात के दिनों में बच्चों और मवेशियों को नदी से दूर रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. वे न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूजा-पाठ या घूमने आने वाले श्रद्धालुओं को भी गहरे पानी की तरफ जाने से रोकते हैं.

दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी (ETV Bharat)

जहरीले झाग से निर्मल जल तक का सफर

इस खौफ के बीच यमुना का एक ऐसा रूप भी सामने आया है, जिसने दिल्लीवासियों को हैरान करने के साथ सुकून भी दिया है. महज दो महीने पहले, यमुना में प्रदूषण का स्तर चरम पर था. लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से आए प्राकृतिक बहाव ने यमुना के सारे प्रदूषण को बहा दिया है. आज काले पानी की जगह तेज गति से बहती स्वच्छ धारा ने ले ली है. नालों व फैक्ट्रियों के रसायनयुक्त अनशोधित पानी के कारण दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में नदी के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर शून्य तक पहुंच गया था, जिससे जलीय जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका था. शहर के सीवेज वेस्ट व औद्योगिक कचरे के कारण नदी का रंग काला पड़ चुका था और उसमें से तीखी बदबू आती थी.

साफ यमुना देखने पहुंच रहे लोग

यमुना नदी के इस बदलते स्वरूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग तटों पर जुट रहे हैं. लालकिले में राजगीर का काम करने वाले कोमल, जो मां यमुना के दर्शन करने पहुंचे, उन्होंने कहा कि बहती साफ धारा को देखकर उनका मन खुश हो गया. जो नदी कुछ दिन पहले जहरीले झाग और बदबू के लिए जानी जाती थी, उसका ऐसा सुंदर रूप देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली की यमुना हमेशा ऐसी ही प्रदूषण मुक्त व जीवंत रहनी चाहिए. कुदरत के इस बहाव ने फिलहाल यमुना को सांस लेने का मौका दे दिया है. हालांकि किनारे बसे लोगों के लिए यह वक्त बेहद सावधानी व सतर्कता बरतने का है.

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