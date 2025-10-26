ETV Bharat / state

हाईटेक मशीन से साफ होगी दिल्ली की यमुना, मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कब से शुरू होगी सफाई

प्रवेश वर्मा ने बताया कि यह मशीन मल्टी-फंक्शनल है और यमुना की गहराई में जमा कीचड़ व सिल्ट को निकालने का काम करेगी. नजफगढ़ ड्रेन मे करीब 80 लाख मीट्रिक टन गाद को साफ करने का लक्ष्य है. यह मशीन विदेश से मंगाई जा रही है और एक हफ्ते में उसका डिस्पैच भी शुरू हो जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली की यमुना अब आधुनिक तकनीक से साफ होगी. दिल्ली को जल्द ही एक अत्याधुनिक मशीन मिलने जा रही है, जो यमुना में जमा सदियों पुराना गाद और प्रदूषण को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाएगी. दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि विदेश से यह मशीन 25 दिसंबर के आसपास दिल्ली पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसका सफल ट्रायल किया जाएगा. वर्मा ने कहा कि मशीन का डेमो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन (25 दिसंबर) के आसपास किया जा सकता है.

यमुना सफाई को मिलेगी आधुनिक मशीन: प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में नई सरकार बनी है, उसने जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया है. पहले जहां दिल्ली सरकार छठ पर्व पर पाबंदियां लगाती थी, वहीं अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सभी मंत्री, विधायक और सांसद मिलकर घाटों पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे खुद रविवार सुबह से करीब 20 घाटों का दौरा कर चुके हैं और सभी जगह लाइट, साउंड, सुरक्षा और फंड की कोई कमी नहीं रखी गई है.

यमुना सफाई को मिलेगी आधुनिक मशीन (ETV Bharat)

पूर्वांचल के भाई-बहन विकास यात्रा की रीढ़ हैं: प्रवेश वर्मा ने कहा, “पूर्वांचल के भाई-बहन दिल्ली की विकास यात्रा की रीढ़ हैं. दिल्ली में हर राज्य, हर धर्म का पर्व समान सम्मान के साथ मनाया जाएगा. छठी मैया की कृपा से इस बार दिल्ली में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले दिल्ली में आप सरकार में जलभराव, अव्यवस्था और प्रदूषण को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब जब भाजपा ने सरकार बनाई तो व्यवस्था सुधरी है, तो कुछ लोगों को इस बात का भी दुख है कि दिल्ली में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है.

प्रवेश वर्मा ने कहा कि नई मशीन के आने से यमुना सफाई मिशन को नई गति मिलेगी और दिल्ली के लोगों को एक स्वच्छ व सुंदर नदी देखने को मिलेगी. उन्होंने अंत में कहा, “यह केवल मशीन नहीं, बल्कि दिल्ली की सांसों को साफ करने का संकल्प है.



