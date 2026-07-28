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दिल्ली की महिलाओं हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, कैबिनेट में मिली मंजूरी, जानें...कब से करें आवेदन?

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा सरकार 18 महीने बाद अपने चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है. गत माह सरकार ने अपनी बहुचर्चित 'महिला समृद्धि योजना' का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया है. अब इस योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का रास्ता साफ हो गया है.

इस योजना को मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. सबसे खास बात यह है कि इस नई योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपये आएंगे. महिलाओं को यह बड़ी सौगात 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर देने जा रही है.



जानिए क्या है 'दिल्ली लक्ष्मी योजना'

इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार इसके लिए पोर्टल लांच करेगी. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. यह बीजेपी सरकार का चुनावी वादा था. जिसे सरकार बनने के तुरंत बाद देने का ऐलान किया था. लेकिन अब 18 महीने बाद इस योजना को मंजूरी मिली है. यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है इसका मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. 2,500 रुपये की यह मासिक राशि महिलाओं की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी.



जानिए योजना का लाभ लेने की पात्रता की शर्तें