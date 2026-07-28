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दिल्ली की महिलाओं हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, कैबिनेट में मिली मंजूरी, जानें...कब से करें आवेदन?

महिलाओं को 2500 रुपये की बड़ी सौगात 28 अगस्त, रक्षाबंधन से मिलने जा रही है.

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दिल्ली में रक्षाबंधन से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 5:16 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा सरकार 18 महीने बाद अपने चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है. गत माह सरकार ने अपनी बहुचर्चित 'महिला समृद्धि योजना' का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया है. अब इस योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का रास्ता साफ हो गया है.

इस योजना को मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. सबसे खास बात यह है कि इस नई योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपये आएंगे. महिलाओं को यह बड़ी सौगात 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर देने जा रही है.

जानिए क्या है 'दिल्ली लक्ष्मी योजना'

इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार इसके लिए पोर्टल लांच करेगी. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. यह बीजेपी सरकार का चुनावी वादा था. जिसे सरकार बनने के तुरंत बाद देने का ऐलान किया था. लेकिन अब 18 महीने बाद इस योजना को मंजूरी मिली है. यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है इसका मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. 2,500 रुपये की यह मासिक राशि महिलाओं की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी.

जानिए योजना का लाभ लेने की पात्रता की शर्तें

सरकार ने इस योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुँचाने के लिए एक पारदर्शी ढांचा तैयार किया है. योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी. हालांकि, इसके लिए दिल्ली सरकार ने तीन मुख्य शर्तें निर्धारित की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है.

  • योजना की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक महिला का कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.
  • सरकार का उद्देश्य समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा देना है. यह योजना केवल दिल्ली की स्थायी निवासियों के लिए है.
  • आवेदक महिला का कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है.
  • इसके लिए उन्हें अपने निवास प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों को जमा करना होगा.
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने आय का दायरा तय किया है.
  • आवेदन करने वाली महिलाओं के परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • यह शर्त सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे.
  • जिस महिला के तीन से अधिक जीवित बच्चे होंगे उन्हें दिल्ली लक्ष्मी योजना का नहीं मिलेगा फायदा.
  • साथ ही साल में 2400 यूनिट से अधिक की बिजली खपत करने वाले परिवार की महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • GST भरने वाली महिला भी योजना से बाहर होंगी

प्रशासन ने कसी कमर, पोर्टल पर शुरू होगा काम

अब इस योजन को मंजूरी मिलने के बाद विभागों में हलचल तेज हो गई है. 28 अगस्त की डेडलाइन को देखते हुए अधिकारियों ने योजना का ड्राफ्ट और पोर्टल तैयार करने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल और आधार से लिंक किया जाएगा, ताकि वेरिफिकेशन तुरंत हो सके. महंगाई के इस दौर में 2,500 की यह मासिक मदद दिल्ली की आधी आबादी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है. अब बस महिलाओं को इंतजार है कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' धरातल पर उतरेगी.

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