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रैन बसेरों से लगता है डर! 46 डिग्री की भीषण गर्मी में फुटपाथ पर रहने को मजबूर महिलाएं-देखिए रिपोर्ट

महिलाओं ने कहा बेटियां, रैन बसेरों से ज्यादा सड़क पर सुरक्षित-संवाददाता शशिकला सिंह की रिपोर्ट

क्या रैन बसेरों में महिलाएं नहीं सुरक्षित?
क्या रैन बसेरों में महिलाएं नहीं सुरक्षित? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 6:35 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत दिल्ली में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, हीटवेव के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. वहीं राजधानी के फुटपाथ पर रह रही प्रवासी बेघर महिलाओं और उनकी बेटियों के पास सड़क किनारे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक कई परिवार सड़क पर ही गुजारा कर रहे हैं. मेट्रो पिलर की छाया में ही इनके दिन-रात बीत जाते हैं, इनके साथ छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं. लेकिन ये सड़क पर ही रहना चाहते हैं. रैन बसेरों के नाम से इन्हें डर लगता है.

दिल्ली में बेघरों और जरूरतमंदों के लिए करीब 250 से अधिक रैन बसेरे संचालित हैं. मौसम और जरूरतों को देखते हुए इनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है. लेकिन सड़क किनारे या मेट्रो लाइन के नीचे रह रही महिलाएं वहां रहना नहीं चाहती, इसके पीछे कई मुख्य कारण हैं कि वह रैन बसेरे में ना जा कर इस भीषण गर्मी में सड़का किनारे या फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं.

46 डिग्री की भीषण गर्मी में फुटपाथ पर रहने को मजबूर महिलाएं-देखिए रिपोर्ट (ETV Bharat)

महिलाओं ने कहा बेटियां सड़क पर ज्यादा सुरक्षित

सड़क किनारे रह रही मीरा बताती हैं कि बचपन से सड़क किनारे ही रहे हैं, अब उम्र 50 वर्ष होने वाली है. दो बेटियां हैं वह भी साथ में ही रहती हैं. जब से मेट्रो बनी तब से मेट्रो स्टेशन के नीच छांव वाली जगह पर रहने लगे. लेकिन कभी रैन बसेरे नहीं गये. वह जगह बेटियों और महिलाओं के सुरक्षित नहीं है. वहा ज्यादातर नशा करने वाले लोग रहे हैं, वहां बेटियों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है और कोई बचाने वाला नहीं है. सड़क पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई बेटियों को परेशान करे.

रैन बसेरों की सुरक्षा पर सवाल

उन्होंने आरोप लगाए कि रैन बसेरे में कोई भी सुविधा अच्छी नहीं है. रैन बसेरे में नहाने धोनी की सुविधा अच्छी नहीं है. मीरा कहती हैं कि माना गर्मी बहुत है पानी पीते रहते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात सुरक्षा की हैं. रैन बसेरे से ज्यादा बेटियां सड़क किनारे सुरक्षित हैं.

राजस्थान से आ कर दिल्ली के फुटपाथ पर पीढ़ियों से रह रही बिमला बताती हैं पूरा जीवन यहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे बीता दिया. कभी इस जगह को छोड़ कर नहीं गए. गर्मी, बरसात और ठंड में इसी तरह रहते हैं, इस बार गर्मी ज्यादा है. घर मकान नहीं है तो गुजारा करना ही पड़ेगा, लेकिन रैन बसेरे में नहीं रहना चाहते. इनका कहना है कि आज कल का जमाना बहुत खराब है. वहां अजीब तरह के लोग रहते हैं. हर तरह का नशा करते हैं. वहां छोटी बच्ची से लेकर एक बूढ़ी औरत भी सुरक्षित नहीं रह सकती. इससे ज्यादा सुरक्षित फुटपाथ है.

'छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग महिला कोई भी सुरक्षित नहीं'

सड़क पर रहने वाली गीता बताती हैं कि उनकी दो बेटियां है. उनको लेकर रैन बसेरे में रहना बहुत मुश्किल है. कई साल पहले कुछ दिनों के लिए रहने गई थी. वहां केवा गुंडागर्दी करने वाले लोग रहते है. जो दिन रात नशे की हालत में रहते हैं. ऐसे में वहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. इतनी गर्मी में सड़क के बीचों बीच मेट्रो लाइन के नीच थोड़ी से छांव में रहना मजबूरी है. बहुत साल पहले पति की बीमारी के कारण मौत हो गई. अब कोई कमाने वाला नहीं है. गीता ये भी बताती हैं कि उनके दो बेटे थे वह भी गलत संगत में पड़ गए और नशा करने लगे. इसलिए बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है.

वहीं दूसरी ओर राजा गार्डन इलाके में बने रैन बसेरे की संचालिका से हमनें बात की और पूछा कि क्या रैन बसेरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या वहां का मौहाल बच्चियों के रहने लायक नहीं है.

इस सवाल पर राजा गार्डन स्थित रैन बसेरे में केयरटेकर पूजा बताती हैं कि इस केंद्र में पुरुष महिला और फैमिली तीन जॉन हैं. इस सेंटर में करीब 20 महिलाएं रह रही हैं. इस सेंटर की स्थापना 2015 में हुई थी. उस समय यहां की स्थिति बहुत खराब थी केयरटेकर होने के बाद भी रहने में डर लगता था लेकिन धीरे-धीरे सुधार आया और आज के समय यहां महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं इतना ही नहीं उनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं. इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी अराजक तत्व सेंटर के अंदर गलत काम या हरकत ना कर पाए.

रैन बसेरे में काम करने वाली महिला ने बताया...

2016 से रैन बसेरे में रह रही काम्या ने बताया कि इस रैन बसेरे में रहने से पहले वह अपने परिवार के साथ नजदीकी फुटपाथ पर रहा करती थी जब उनको यहां की जानकारी मिली और सुविधाओं के बारे में पता चला तो रैन बसेरे में रहने के लिए आ गई.

गौरतलब है कि दिल्ली केवल महिलाओं के लिए एक भी रैन बसेरा नहीं है. जितने भी रैन बसेरे हैं अधिकांश मिश्रित या पुरुषों के होते हैं. ऐसे में सोचने की बात है कि जो महिलाएं अकेली हैं, जिनके पास रहने-खाने का कोई ठिकाना नहीं है वो कहां जाएं..

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