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रैन बसेरों से लगता है डर! 46 डिग्री की भीषण गर्मी में फुटपाथ पर रहने को मजबूर महिलाएं-देखिए रिपोर्ट

नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत दिल्ली में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, हीटवेव के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. वहीं राजधानी के फुटपाथ पर रह रही प्रवासी बेघर महिलाओं और उनकी बेटियों के पास सड़क किनारे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक कई परिवार सड़क पर ही गुजारा कर रहे हैं. मेट्रो पिलर की छाया में ही इनके दिन-रात बीत जाते हैं, इनके साथ छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं. लेकिन ये सड़क पर ही रहना चाहते हैं. रैन बसेरों के नाम से इन्हें डर लगता है.

दिल्ली में बेघरों और जरूरतमंदों के लिए करीब 250 से अधिक रैन बसेरे संचालित हैं. मौसम और जरूरतों को देखते हुए इनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है. लेकिन सड़क किनारे या मेट्रो लाइन के नीचे रह रही महिलाएं वहां रहना नहीं चाहती, इसके पीछे कई मुख्य कारण हैं कि वह रैन बसेरे में ना जा कर इस भीषण गर्मी में सड़का किनारे या फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं.

46 डिग्री की भीषण गर्मी में फुटपाथ पर रहने को मजबूर महिलाएं-देखिए रिपोर्ट (ETV Bharat)

महिलाओं ने कहा बेटियां सड़क पर ज्यादा सुरक्षित

सड़क किनारे रह रही मीरा बताती हैं कि बचपन से सड़क किनारे ही रहे हैं, अब उम्र 50 वर्ष होने वाली है. दो बेटियां हैं वह भी साथ में ही रहती हैं. जब से मेट्रो बनी तब से मेट्रो स्टेशन के नीच छांव वाली जगह पर रहने लगे. लेकिन कभी रैन बसेरे नहीं गये. वह जगह बेटियों और महिलाओं के सुरक्षित नहीं है. वहा ज्यादातर नशा करने वाले लोग रहे हैं, वहां बेटियों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है और कोई बचाने वाला नहीं है. सड़क पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई बेटियों को परेशान करे.

रैन बसेरों की सुरक्षा पर सवाल

उन्होंने आरोप लगाए कि रैन बसेरे में कोई भी सुविधा अच्छी नहीं है. रैन बसेरे में नहाने धोनी की सुविधा अच्छी नहीं है. मीरा कहती हैं कि माना गर्मी बहुत है पानी पीते रहते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात सुरक्षा की हैं. रैन बसेरे से ज्यादा बेटियां सड़क किनारे सुरक्षित हैं.

राजस्थान से आ कर दिल्ली के फुटपाथ पर पीढ़ियों से रह रही बिमला बताती हैं पूरा जीवन यहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे बीता दिया. कभी इस जगह को छोड़ कर नहीं गए. गर्मी, बरसात और ठंड में इसी तरह रहते हैं, इस बार गर्मी ज्यादा है. घर मकान नहीं है तो गुजारा करना ही पड़ेगा, लेकिन रैन बसेरे में नहीं रहना चाहते. इनका कहना है कि आज कल का जमाना बहुत खराब है. वहां अजीब तरह के लोग रहते हैं. हर तरह का नशा करते हैं. वहां छोटी बच्ची से लेकर एक बूढ़ी औरत भी सुरक्षित नहीं रह सकती. इससे ज्यादा सुरक्षित फुटपाथ है.