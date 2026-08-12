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22 साल की शादी का खौफनाक अंत! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, चोरी की कहानी से पुलिस को किया गुमराह

नई दिल्‍ली: संगम विहार में पति की हत्या की खौफनाक साजिश दिल्ली के संगम विहार से पति की हत्या का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया. इस मामले ने पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस के मुताबिक, 22 साल की शादी के बाद पत्नी मंजू उर्फ नाजिया ने कथित प्रेमी चमन के साथ मिलकर अपने पति मुन्ना लाल की हत्या की साजिश रची. हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में चोरी की झूठी कहानी भी बताई गई. 10 अगस्त की सुबह करीब 5:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक अधेड़ शख्स घायल हालत में पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची तो मुन्ना लाल मृत मिला. उसके शरीर पर चोटों के निशान थे.

पत्नी ने पुलिस को बताया कि घर में चोर घुसे थे और इसी दौरान हुई झड़प में उसके पति की मौत हो गई.लेकिन पुलिस को पत्नी की कहानी पर शक हुआ. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और फॉरेंसिक जांच के जरिए मामले की छानबीन की. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि मंजू ने कथित तौर पर अपने प्रेमी चमन के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए 5 लाख रुपये देने की बात हुई थी.पुलिस का दावा है कि वारदात से पहले मुन्ना लाल को नींद की गोलियां दी गईं. इसके बाद चमन घर पहुंचा और कथित तौर पर मंजू के साथ मिलकर मुन्ना लाल की पिटाई की. आरोप है कि रस्सी से गला दबाने और करंट देने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद मुन्ना लाल की मौत हो गई.