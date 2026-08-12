22 साल की शादी का खौफनाक अंत! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, चोरी की कहानी से पुलिस को किया गुमराह
संगम विहार में पत्नी ने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति मुन्ना लाल की हत्या की और झूठी कहानी से पुलिस को गुमराह किया.
Published : August 12, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली: संगम विहार में पति की हत्या की खौफनाक साजिश दिल्ली के संगम विहार से पति की हत्या का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया. इस मामले ने पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस के मुताबिक, 22 साल की शादी के बाद पत्नी मंजू उर्फ नाजिया ने कथित प्रेमी चमन के साथ मिलकर अपने पति मुन्ना लाल की हत्या की साजिश रची. हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में चोरी की झूठी कहानी भी बताई गई. 10 अगस्त की सुबह करीब 5:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक अधेड़ शख्स घायल हालत में पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची तो मुन्ना लाल मृत मिला. उसके शरीर पर चोटों के निशान थे.
पत्नी ने पुलिस को बताया कि घर में चोर घुसे थे और इसी दौरान हुई झड़प में उसके पति की मौत हो गई.लेकिन पुलिस को पत्नी की कहानी पर शक हुआ. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और फॉरेंसिक जांच के जरिए मामले की छानबीन की. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि मंजू ने कथित तौर पर अपने प्रेमी चमन के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए 5 लाख रुपये देने की बात हुई थी.पुलिस का दावा है कि वारदात से पहले मुन्ना लाल को नींद की गोलियां दी गईं. इसके बाद चमन घर पहुंचा और कथित तौर पर मंजू के साथ मिलकर मुन्ना लाल की पिटाई की. आरोप है कि रस्सी से गला दबाने और करंट देने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद मुन्ना लाल की मौत हो गई.
हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में चोरों के घुसने और मारपीट की कहानी रची गई. पुलिस के मुताबिक, चमन को हत्या के लिए 20 हजार रुपये एडवांस भी दिए गए थे. इस मामले में पुलिस ने मंजू उर्फ नाजिया, उसके कथित प्रेमी चमन और चमन के दोस्त किशन को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर जांच का फोकस पत्नी पर आ गया था और पूछताछ के दौरान कथित साजिश की परतें खुलती चली गईं. अब पुलिस हत्या में इस्तेमाल सामान, पैसों के लेन-देन और पूरे घटनाक्रम से जुड़े दूसरे सबूतों की भी जांच कर रही है. 22 साल के वैवाहिक रिश्ते का अंत हत्या की ऐसी साजिश से हुआ, जिसमें पत्नी पर ही मास्टरमाइंड होने का आरोप है. फिलहाल हैं और जांच के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश की शुरुआत कब और कैसे हुई.
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