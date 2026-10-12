रिजॉर्ट मालिक पर दुष्कर्म का आरोप, दिल्ली से जीरो FIR उत्तराखंड ट्रांसफर, मुकदमा दर्ज
दिल्ली की महिला ने चकराता में रिजॉर्ट मालिक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया. मामला 2022 का है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 4:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के चकराता कोतवाली क्षेत्र स्थित एक रिजॉर्ट के मालिक पर दिल्ली निवासी महिला ने यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की थी, जिसे अब आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए चकराता पुलिस को ट्रांसफर की गई. मामले में चकराता कोतवाली पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
महिला ने दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज कराई. वह दिल्ली की ही निवासी है. 35 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि साल 2022 में चकराता के एक रिजॉर्ट में उसके मालिक द्वारा उसके साथ पहली बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए. इस दौरान रिजॉर्ट के मालिक ने उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए. जब उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी.
महिला ने आरोप लगाया कि, इस घटना के बाद से ही आरोपी फोटो और वीडियो के जरिए उसे लगातार धमका रहा है. महिला के मुताबिक, इन फोटो-वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर उसका मानसिक और यौन उत्पीड़न किया जा रहा है.
दिल्ली निवासी महिला की ओर से स्थानीय थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे अब चकराता पुलिस को भेज दिया गया है. जिसके बाद रिजॉर्ट मालिक के खिलाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच महिला हेल्पलाइन प्रभारी उपनिरीक्षक दीपा शाह को सौंपी गई है.
मामले की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच जारी है.
- बीएल भारती, प्रभारी, चकराता कोतवाली -
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