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रिजॉर्ट मालिक पर दुष्कर्म का आरोप, दिल्ली से जीरो FIR उत्तराखंड ट्रांसफर, मुकदमा दर्ज

रिजॉर्ट मालिक पर दुष्कर्म का आरोप ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के चकराता कोतवाली क्षेत्र स्थित एक रिजॉर्ट के मालिक पर दिल्ली निवासी महिला ने यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की थी, जिसे अब आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए चकराता पुलिस को ट्रांसफर की गई. मामले में चकराता कोतवाली पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिला ने दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज कराई. वह दिल्ली की ही निवासी है. 35 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि साल 2022 में चकराता के एक रिजॉर्ट में उसके मालिक द्वारा उसके साथ पहली बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए. इस दौरान रिजॉर्ट के मालिक ने उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए. जब उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी.