उत्तराखंड के फाइव स्टार होटल में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हिरासत में पार्टनर
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित फाइव स्टार होटल में दिल्ली की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 1, 2026 at 8:05 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित एक पांच सितारा होटल में दिल्ली की रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला अपने पार्टनर के साथ नैनीताल के कैंची धाम दर्शन के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में रुकने के दौरान यह घटना हो गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर क्षेत्र में स्थित एक पांच सितारा होटल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतका की पहचान दिल्ली के लोदीपुर रोड निवासी के रूप में हुई है, जो अपने पुरुष पार्टनर के साथ नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन करने जा रही थीं.
जानकारी के अनुसार, देर रात होने के कारण दोनों ने रुद्रपुर स्थित होटल में रुकने का निर्णय लिया और वहां एक कमरा लिया. बताया जा रहा है कि रात के दौरान अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी.
इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने महिला के पार्टनर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.
मौके पर पहुंचे पंतनगर के सीओ दौलत कुमार आर्य ने बताया कि महिला की तबीयत खराब होने के बाद उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई.
फिलहाल यह मामला संदिग्ध बना हुआ है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं चाहे वह प्राकृतिक कारण हो या कोई अन्य वजह की गहन जांच कर रही है. घटना के बाद से मृतका के परिवार में शोक का माहौल है. वहीं स्थानीय प्रशासन भी मामले को गंभीरता से लेते हुए हर जरूरी कदम उठा रहा है.
ये भी पढ़ें: