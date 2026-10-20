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दिल्ली में दशहरे पर अनोखा ट्रेंड: रावण के साथ कॉकरोच के पुतले की भी बढ़ी मांग

रोहिणी में बिक्री के लिए रावण का पुतला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज दशहरे के मौके पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बाजारों में अलग-अलग आकार के रावण के पुतलों की खरीदारी जारी है. हालांकि, इस बार दिल्ली में रावण के साथ कॉकरोच के पुतले की मांग भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा के बीच दिल्ली के बाजारों में लोग अपनी पसंद के मुताबिक रावण के पुतले खरीदने पहुंच रहे हैं. खास बात यह है कि दिन का आधा हिस्सा बीत जाने के बाद भी पुतले बनाने वाले कारीगरों के पास ग्राहकों की आवाजाही जारी है. कारीगरों को इस बार अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है.