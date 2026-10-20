दिल्ली में दशहरे पर अनोखा ट्रेंड: रावण के साथ कॉकरोच के पुतले की भी बढ़ी मांग
दिल्ली में रावण के साथ कॉकरोच के पुतले की मांग चर्चा का विषय है. कारीगरों को कॉकरोच के पुतले का भी ऑर्डर मिला है.
Published : October 20, 2026 at 5:18 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज दशहरे के मौके पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बाजारों में अलग-अलग आकार के रावण के पुतलों की खरीदारी जारी है. हालांकि, इस बार दिल्ली में रावण के साथ कॉकरोच के पुतले की मांग भी चर्चा का विषय बनी हुई है.
दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा के बीच दिल्ली के बाजारों में लोग अपनी पसंद के मुताबिक रावण के पुतले खरीदने पहुंच रहे हैं. खास बात यह है कि दिन का आधा हिस्सा बीत जाने के बाद भी पुतले बनाने वाले कारीगरों के पास ग्राहकों की आवाजाही जारी है. कारीगरों को इस बार अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है.
कॉकरोच का पुतला
इस दशहरे पर रावण के पुतलों के साथ कॉकरोच का पुतला भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. पुतले बनाने वाले कारीगरों के मुताबिक, ग्राहक कॉकरोच के पुतले बनाने के लिए भी ऑर्डर दे रहे हैं. ग्राहकों की मांग के अनुसार, कारीगर इन्हें तैयार कर रहे हैं. ऐसे में पारंपरिक रावण के पुतलों के साथ कॉकरोच का पुतला भी इस बार बाजार में एक अनोखे ट्रेंड के रूप में सामने आया है.
पिछले साल के मुकाबले बेहतर बिक्री की उम्मीद
पुतले बनाने वाले कारीगर गोविंद ने बताया कि पिछले साल बारिश की वजह से रावण के पुतलों की बिक्री पर काफी असर पड़ा था. हालांकि, इस बार बिक्री अच्छी हो रही है. दशहरे के दिन आधा समय बीत जाने के बाद भी कारीगर पुतले बनाने में जुटे हैं और लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार ग्राहक रावण के साथ कॉकरोच के पुतले की भी मांग कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ें
- दिल्ली की 103 साल पुरानी रामलीला: हनुमान से लेकर मंदोदरी तक, अपने किरदारों के लिए करते हैं खास साधना
- गौतमबुद्धनगर में दशहरे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2500 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा
- आईपी एक्सटेंशन में पीएम का कार्यक्रम रद्द होने पर मायूस हुए लोग, बोले 'पीएम मोदी को देखने की थी इच्छा'
- नोएडा में तीन पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार तैयार कर रहे रावण, कुंभकरण व मेघनाथ के पुतले