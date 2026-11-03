दिल्ली में गुलाबी ठंड की दस्तक, एसी-कूलर और पंखे बंद, प्रदूषण का स्तर बढ़ा
दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, दूसरी तरफ जहरीली होती हवा लोगों के लिए बनी परेशानी का सबब
Published : November 3, 2026 at 8:46 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. राजधानी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होने लगा है, जिसके चलते लोगों के घरों में एसी, कूलर और पंखे बंद हो गए हैं. हालांकि, दिन के समय तेज धूप अभी भी लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.वहीं, मौसम में बदलाव के साथ ही राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ने लगी है.
राजधानी में एक तरफ गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, तो दूसरी तरफ जहरीली होती हवा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है.मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज 3 नवंबर मंगलवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है. मौसम विभाग ने राजधानी में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है. न्यूनतम तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री नीचे रह सकता है.सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.
VIDEO | Delhi: Air Quality Index (AQI) deteriorates in the city. Morning visuals from Anand Vihar area. #DelhiPollution #DelhiAQI (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/CxvU7YWfG3— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 227 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188, गुरुग्राम में 173, गाजियाबाद में 175, ग्रेटर नोएडा में 182 और नोएडा में 178 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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