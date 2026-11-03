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दिल्ली में गुलाबी ठंड की दस्तक, एसी-कूलर और पंखे बंद, प्रदूषण का स्तर बढ़ा

दिल्ली में गुलाबी ठंड की दस्तक साथ ही बढ़ा प्रदूषण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. राजधानी में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होने लगा है, जिसके चलते लोगों के घरों में एसी, कूलर और पंखे बंद हो गए हैं. हालांकि, दिन के समय तेज धूप अभी भी लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.वहीं, मौसम में बदलाव के साथ ही राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ने लगी है.