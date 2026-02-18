ETV Bharat / state

AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मद्देनजर दिल्ली में बढ़ी हलचल, लंबे जाम पर AAP ने किया कटाक्ष

दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे.

AI इम्पैक्ट समिट 2026 के चलते कई जगहों पर लगा लंबा जाम
AI इम्पैक्ट समिट 2026 के चलते कई जगहों पर लगा लंबा जाम
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 18, 2026 at 7:49 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में इन दिनों चल रहे AI इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर चहल पहल देखी जा रही है. इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी. हालांकि, इसके बावजूद कई रास्तों पर लंबा जाम देखने को मिला और लोग परेशान नजर आए. बुधवार सुबह हुई हल्की बारिश से जाम की स्थिति खराब हुई और खासकर सेंट्रल दिल्ली में वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली.

दरअसल प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनियाभर से मेहमान शामिल हो रहे हैं. इसके मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया था. इसके बावजूद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सराय काले खां के पास, डीएनडी फ्लाईओवर, विकास मार्ग-आईटीओ, नारायणा, दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन क्षेत्र और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन-पुल मिठाई कॉरिडोर पर भारी जाम देखने को मिला. आईजीआई एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों के लगातार आगमन के कारण एयरपोर्ट रूट पर भी दबाव बढ़ गया. इसके चलते कई जगह वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा.

इसपर लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि र्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले बेसिक इंटेलिजेंस ज्यादा जरूरी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है इसलिए इस जाम की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है.

