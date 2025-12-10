ETV Bharat / state

दिल्ली के स्कूलों में सर्दियों को लेकर विंटर रेडिनेस प्लान जारी, जानिए निदेशालय ने किन चीजों को किया अनिवार्य

दिल्ली में विंटर रेडिनेस प्लान सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए जारी. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (डीओई) ने दिए आदेश.

जानिए निदेशालय ने स्कूलों के लिए किन चीजों को किया अनिवार्य
जानिए निदेशालय ने स्कूलों के लिए किन चीजों को किया अनिवार्य
ETV Bharat Delhi Team

December 10, 2025

नई दिल्ली: शीतलहर और कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने दिल्ली के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए ‘विंटर रेडिनेस प्लान’ जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह की असेंबली अब क्लासरूम के अंदर ही कराई जाए और छात्रों को मिड-डे मील में सिर्फ गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाए. पीने के लिए हल्का गुनगुना पानी हो. आदेश में स्कूल की टूटी खिड़कियों और दरवाजों की तुरंत मरम्मत, छोटे बच्चों तक गर्म पानी पहुंचाने की व्यवस्था और खाने के लिए अंदर बैठने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है.

क्या है विंटर रेडिनेस प्लान ?

यह विंटर रेडिनेस प्लान सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिया गया है. इस प्लान में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (डीओई) ने कहा है कि खास तौर से छोटे स्टूडेंट्स सर्दियों को लेकर संवेदनशील होते हैं. ऐसे में स्कूल उन्हें सर्दियों के लिहाज से सुरक्षित माहौल दिया जाए.

मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र स्कूल के अंदर असेंबली में
मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र स्कूल के अंदर असेंबली में

स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत सभी स्टाफ, छात्रों और माता-पिता को इस प्लान के बारे में सूचित करें और इसका सख्ती से पालन किया जाए. इसके अलावा, स्कूल हेड को रोजाना मिड-डे मील का निरीक्षण करने और जिला तथा जोनल अधिकारियों को सरप्राइज विजिट करने के आदेश दिए गए हैं.

गर्म मिड-डे मील और गुनगुना पानी देने के निर्देश: आदेश में सबसे ज्यादा जोर बच्चों के भोजन और स्वास्थ्य पर दिया गया है. डीओई ने कहा है कि मिड-डे मील हमेशा गर्म, ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए. बच्चों को खाना परोसते समय वह गर्म ही रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि ठंड को देखते हुए कैंटीन या भोजन बंद जगह में ही बनाया जाए. डीओई ने निर्देश दिया कि बच्चों को पीने के लिए गुनगुने पानी के लिए स्कूल एसएमसी फंड से केतली, इंसुलेटेड जग या जरूरी उपकरण खरीद सकते हैं. वहीं, पानी के कंटेनरों की नियमित सफाई हो.

इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर जोर: सर्दी को रोकने के लिए स्कूलों से कहा गया है कि टूटी खिड़कियों और दरवाजों की मरम्मत करवाई जाए. कक्षाओं के अंदर ठंडी हवा न आए इसकी व्यवस्था हो. सुरक्षा गार्डों के लिए हीटर उपलब्ध कराए जाएं.

जिन बच्चों को कपड़ों की जरूरत है, उनकी सूची बनेगी: स्कूल हेड को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐसे बच्चों की सूची तैयार करें जिन्हें गरम कपड़े, टोपी, जूते की जरूरत है. इनके लिए एसएमसी, एनजीओ, आरडब्ल्यूए और स्थानीय संस्थाओं से मदद लेने को कहा गया है. वहीं दूसरी ओर सभी शिक्षकों से कहा गया है कि वे बच्चों के लिए सीजनल हेल्थ रिस्क अवेयरनेस सेशन आयोजित करें, जिनमें कोल्ड, फ्लू, सांस की समस्याओं और बचाव उपायों की जानकारी दी जाए.

स्कूलों ने बताया उनकी तैयारी है पूरी : रोहिणी स्थित सीएम श्री स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. अवधेश कुमार झा ने बताया कि सर्दी को देखते हुए स्कूल में सभी इंतजाम कर दिए गए हैं. असेंबली परिसर के अंदर हो रही है, गर्म पानी है और एक एनजीओ की मदद से 100 छात्रों को गर्म कपड़े दिए हैं. मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य एसवी शर्मा ने कहा कि सर्दी से बचने के लिए स्कूल में पूरे इंतजाम है. सुबह की असेंबली स्कूल के अंदर कराई जा रही है, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो.
