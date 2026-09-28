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दिल्ली में प्रदूषण: 1 नवंबर से निर्माण कार्यों पर पाबंदी, पार्किंग शुल्क दोगुना और दफ्तरों के समय में बदलाव

दिल्‍ली में आगामी वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी शुरू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आगामी सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने स्थायी विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान का ऐलान करते हुए कई सख्त पाबंदियों की घोषणा की है. इसके तहत सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक, पार्किंग शुल्क दोगुना करने, दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम और कार्यालयों के समय में बदलाव जैसे फैसले किए हैं.