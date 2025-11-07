ETV Bharat / state

बेघरों के लिए दिल्ली सरकार लाई विंटर ऐक्शन प्लान, 250 अस्थायी शेल्टर होम होगा तैयार

सर्दियों में बेघरों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने 250 अस्थायी शेल्टर तैयार कर लिए गए हैं. ये 120 स्थानों पर लगाए जाएंगे

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 7:40 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में सर्दी शुरू होने के साथ ही बेघरों के लिए आश्रय की समस्या शुरू हो जाती है. इस बाबत दिल्ली सरकार ने अपने मौजूदा 197 स्थायी रैन बसेरों के अलावे 250 अस्थायी शेल्टर होम शुरू करने का फैसला किया है. 15 नवंबर से 15 मार्च तक चलने वाले विंटर एक्शन प्लान के अंतर्गत हर बेघर नागरिक को छत और सुरक्षा मिल सके, इसलिए इस बार आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि बेघरों को उचित सुविधा तो मिले ही, साथ ही ये शेल्टर होम भी सुचारू और सफलतापूर्वक काम कर सके.

सर्दी में खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा बेघर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार गरीबों को लेकर भी संवेदनशील है, क्योंकि उन तक सरकारी पहुंच कम होती है. सरकार उन तक पहुंचकर अपनी सेवाएं देने को तैयार है. दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी नागरिक सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे न रहे. दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (ड्यूसिब) के अधीन ‘शेल्टर होम योजना’ के तहत राजधानी दिल्ली में कुल 197 शेल्टर होम संचालित हैं, जिनमें 153 पुरुष, 17 महिला, 19 परिवार एवं बच्चों के लिए तथा 8 विशेष श्रेणी (एचआईवी, टीबी, ड्रग एडिक्ट आदि) के शेल्टर शामिल हैं. प्रत्येक शेल्टर में बिस्तर, गद्दे, चादरें, तकिए, कंबल, बिजली, मच्छर नियंत्रण यंत्र, वॉटर कूलर और महिलाओं के लिए सीसीटीवी व सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है.

250 अस्थायी शेल्टरों की आधुनिक सिस्टम से निगरानी

सर्दियों में बेघरों को राहत देने के लिए 250 अस्थायी शेल्टर तैयार कर लिए गए हैं. ये शेल्टर दिल्ली के 120 स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिनमें लगभग 2,500 लोगों के ठहरने की क्षमता होगी. जरूरत होने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है. बेघरों को राहत देने के लिए रेस्क्यू टीमें और कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है. इस विशेष सुविधा के तहत बेघरों को सड़कों से सुरक्षित शेल्टरों तक पहुंचाने के लिए जीपीएस से लैस रेस्क्यू वैन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सक्रिय रहेंगी. डुसिब ने बेघरों की निगरानी और बचाव के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाया है. ‘रैन बसरा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से बेघर नागरिकों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग की जाती है. वहीं ‘नाइट शेल्टर इंस्पेक्शन’ ऐप (एनएसआईए) से शेल्टरों की निगरानी और निरीक्षण किया जाता है, जो जीपीएस ट्रैकिंग और रीयल-टाइम डेटा अपडेट से जुड़ा है.

शेल्टरों में बुनियादी सुविधाओं पर भी होगा फोकस

शेल्टरों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई नीति तैयार की गई है. अब एजेंसियों के चयन में गुणवत्ता और लागत आधारित चयन प्रणाली अपनाई गई है. एजेंसियों को शेल्टरों का 24×7 संचालन, सफाई, रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा. साथ ही शेल्टर संचालित करने वाले स्टाफ की आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति आवश्यक होगी. महिलाओं और बच्चों के शेल्टरों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा, ताकि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें. मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि शेल्टरों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी, जॉइंट एपेक्स एडवाइजरी कमेटी (जेएएसी) और मुख्य अभियंता, ड्यूसिब की देखरेख में नियमित निरीक्षण किया जाता है. साथ ही ड्यूसिब की ओर से हर शेल्टर में स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा, कीट नियंत्रण और नियमित मरम्मत की निगरानी भी की जाती है.

