8 साल बाद दिल्ली में फिर गूंजेगी पटाखों की आवाज़, बाजारों में लौटी रौनक और खुशियां

दिवाली दिल्ली के लिए उम्मीद और खुशियों की नई किरण लेकर आई है, जहां आठ साल बाद फिर से पटाखों की आवाज़ एक साथ गूंजेगी.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2025 at 8:53 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली की रोशनी कुछ खास होने वाली है. आठ साल बाद फिर से शहर में पटाखों की गूंज सुनाई देगी. सुप्रीम कोर्ट से मिली विशेष अनुमति के बाद दिल्ली सरकार ने सीमित मात्रा में पटाखों की बिक्री और उपयोग की मंजूरी दी है. इसके साथ ही राजधानी के बाजारों में दिवाली की रौनक लौट आई है और लोगों के चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान देखने को मिल रही है.

दिल्ली में 2017 से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब सरकार ने “ग्रीन पटाखों” को अनुमति देकर लोगों को परंपरागत दिवाली मनाने का मौका दिया है. दिल्ली में करीब 180 स्थानों पर अधिकृत दुकानों पर इन पटाखों की बिक्री शुरू हो चुकी है. विश्वास नगर, लक्ष्मी नगर, चांदनी चौक और तिलक नगर जैसे इलाकों में दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है.

असली दिवाली है रोशनी, मिठाइयाँ और पटाखों की चमक: विश्वास नगर के पटाखा विक्रेता संजय जैन बताते हैं कि आठ साल बाद लाइसेंस मिलने से उनके कारोबार में नई जान आ गई है. इतने सालों से दिवाली पर बस दीपक और लाइट्स बेचते थे, अब फिर से असली दिवाली जैसा माहौल है, उन्होंने खुशी जताई. वहीं, दुकानों पर आए लोगों में भी उत्साह है. बच्चों के साथ आए एक ग्राहक ने कहा, हम चाहते हैं कि बच्चे वही असली दिवाली देखें जो हमने देखी थी रोशनी, मिठाइयाँ और पटाखों की चमक.

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकेंगे, ताकि प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण बना रहे. दिल्ली पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इसके लिए विशेष निगरानी टीमों की तैनाती की है. इस बार की दिवाली दिल्ली के लिए उम्मीद और खुशियों की नई किरण लेकर आई है, जहां आठ साल बाद फिर से रोशनी, मुस्कान और पटाखों की आवाज़ एक साथ गूंजेगी.

