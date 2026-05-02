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दिल्ली अब केवल ‘ट्रांजिट हब’ नहीं, बनेगी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को पर्यटन हितधारक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं. इस कार्यक्रम में पर्यटन, आतिथ्य, विरासत, आध्यात्मिक, डिजिटल, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, नाइट टूरिज्म और दिल्ली की ब्रैंड पोजिशनिंग जैसे अहम विषयों पर व्यापक चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को अब केवल ट्रांजिट हब के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा.

इस कार्यक्रम में दिल्ली के कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के प्रबंध निदेशक सुनील अंचिपाका सहित पर्यटन व अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई विशेषज्ञ भी शामिल हुए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सम्मेलन में उद्योग जगत, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी से कई ठोस और उपयोगी सुझाव सामने आए हैं. इन सुझावों और फीडबैक को आगामी नीतियों और योजनाओं में शामिल किया जाएगा ताकि दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा दी जा सके और इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली का वैश्विक स्तर पर विशेष महत्व है.

ये हैं दिल्ली के मुख्य पर्यटन स्थल

भारत आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण बन सकती है. अब समय आ गया है कि दिल्ली को केवल एक गुजरने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी डेस्टिनेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाए, जहां पर्यटक ठहरें, अनुभव लें और बार-बार लौटकर आएं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि यहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे प्रतिष्ठित शक्ति केंद्र स्थित हैं.

साथ ही, लाल किला, कुतुब मीनार सहित समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर, विविध संस्कृति और देशभर की झलक तथा दिल्ली का अनूठा और विविधतापूर्ण खानपान इसे एक सम्पूर्ण पर्यटन अनुभव प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी

की सकारात्मक ब्रैंडिंग पर विशेष जोर दे रही है ताकि इसे पर्यटन के साथ-साथ चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके. सरकार का लक्ष्य है कि देश और दुनिया भर से अधिक से अधिक लोग दिल्ली आएं, यहां ठहरें और यहां के अनुभवों को अपने साथ लेकर जाएं.