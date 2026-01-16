ETV Bharat / state

प्रदूषण के खिलाफ 'महाअभियान': दिल्ली में 14 हजार बसें और सड़कों का होगा पूर्ण कायाकल्प, लैंडफिल साइट्स के लिए डेडलाइन तय

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक और समयबद्ध 'ब्लूप्रिंट' जारी किया है. शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार अब 12 महीने और सातों दिन प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी. इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता केंद्र और राज्य सरकार के बीच का समन्वय है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार का मुख्य जोर सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने पर है. उन्होंने घोषणा की कि मार्च 2029 तक दिल्ली की सड़कों पर 14,000 बसें दौड़ेंगी. इसमें 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' के लिए 7 मीटर लंबी 500 छोटी बसें शामिल होंगी, जो आवासीय कॉलोनियों को सीधे मेट्रो स्टेशनों से जोड़ेंगी. वहीं ई-ऑटो और बाइक टैक्सी के पायलट प्रोजेक्ट को 31 जनवरी, 2026 तक 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर शुरू कर दिया जाएगा.

सड़कों का पुनर्विकास और मशीनीकृत सफाई: धूल के कणों (PM 2.5) को कम करने के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है. इसके तहत पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की लगभग 3,300 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा. सड़कों के किनारों का पूर्ण पक्कीकरण होगा, ताकि धूल न उड़े. साथ ही, 2,300 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों और 250 एंटी-डस्ट वॉटर स्प्रिंकलर की तैनाती की जाएगी.

लैंडफिल साइटों के लिए सख्त समय सीमा: शहर के कूड़े के पहाड़ों (लैंडफिल साइट्स) को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त डेडलाइन निर्धारित की है जो कि ओखला लैंडफिल के लिए जुलाई 2026, भलस्वा लैंडफिल साइट के लिए अक्टूबर 2026 और गाजीपुर लैंडफिल साइट के लिए दिसंबर 2027. नगर निगम को कचरा प्रबंधन के लिए इस वर्ष 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके साथ ही, औद्योगिक प्रदूषण पर 'जीरो टॉलरेंस' अपनाते हुए 1,000 से अधिक अवैध इकाइयों को सील कर दिया गया है.