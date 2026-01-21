ETV Bharat / state

दिल्ली के कई इलाकों में दो दिन नहीं आएगा पानी, DJB ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को दी ये सलाह

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लोगों को दो दिन जल संकट का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली जलबोर्ड ने अंडरग्राउंड रिजर्वायर (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों में सालाना फ्लशिंग कार्यक्रम के चलते 21 और 22 जनवरी को कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की चेतावनी जारी की है.

जानकारी के मुताबिक में बोर्ड ने लोगों से पहले से पर्याप्त पानी जमा करने की अपील की है, ताकि असुविधा कम से कम हो. इसके साथ ही, टैंकर सुविधा के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए गए हैं, जिन पर संपर्क कर तत्काल सहायता ली जा सकेगी. दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, बुधवार (21 जनवरी) को मुख्य रूप से प्रेम कुंज तथा उसके आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे.



वहीं, गुरुवार 22 जनवरी को कई इलाकों में वॉटर सप्लाई पर असर पड़ेगा. मुख्य तौर पर दिल्ली के जिन इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी उसमें पश्चिम विहार, मुंडका, हिरण कुडना, कमरुद्दीन नगर, निहाल विहार, रणहौला गांव, बक्करवाला, नांगलोई, जेजेसी, आर ब्लॉक ज्वालापुरी, राजधानी पार्क, फ्रेंड्स एन्क्लेव, कविता कॉलोनी, मोहन गार्डन, ग्रुप ऑफ कॉलोनियां, मछली मार्केट, बूस्टर कमांड एरिया, विकास नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां, उत्तम नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां, मटियाला, हस्तसाल, दिचाऊं कला, झरोदा गांव, मितराऊं गांव, गोपाल नगर, सैनिक एन्क्लेव और सटी कॉलोनियां, चावला गांव, बदुसराय, उजवा, दौलतपुर में समस्या का सामाना करना पड़ सकता है. दिल्ली जल बोर्ड ने इन क्षेत्रों के निवासियों से हो रही असुविधा पर खेद जताते हुए कहा है कि फ्लशिंग से जल गुणवत्ता सुनिश्चित होगी.



पानी के टैंकर केलिए जारी किया टेलीफोन नंबर