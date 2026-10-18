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दिल्ली-NCR में मौसम हुआ सुहावना, दिन में खिलेगी धूप; सुबह-शाम महसूस होगी हल्की ठंड

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है. राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है. इसके साथ दिल्ली की हवा में भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, हालांकि सुबह शाम राजधानी दिल्ली में अब ठंड बढ़ गई है दिन के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है.

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया.

दिल्ली एनसीआर में आज रविवार 18 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन के समय आसमान साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है. वहीं, उत्तर-पश्चिम दिशा से करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. तापमान में गिरावट के चलते सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. मौसम में इस बदलाव के साथ ही लोगों को दिन में गर्मी से राहत और सुबह-शाम सुहावने मौसम का अनुभव हो रहा है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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