राजधानी दिल्ली बनेगी वैश्विक सिनेमा का मंच, मार्च में होगा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
दिल्ली सीएम ने कहा कि ये महोत्सव सिर्फ फिल्मों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत व आधुनिक सोच का उत्सव होगा.
Published : February 25, 2026 at 11:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और संस्कृति के बड़े उत्सव की मेजबानी करने जा रही है. दिल्ली सरकार की तरफ से पहली बार आयोजित किए जा रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली (IFFD) 2026 का आयोजन 25 से 31 मार्च तक किया जाएगा. इसमें देश-विदेश की 125 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन होगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में फेस्टिवल का कर्टेन रेजर करते हुए इसे राजधानी को वैश्विक सांस्कृतिक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया. उन्होंने कहा कि ये महोत्सव सिर्फ फिल्मों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि दिल्ली की रचनात्मक शक्ति, सांस्कृतिक विरासत व आधुनिक सोच का उत्सव होगा.
उन्होंने कहा कि यह सिटी-वाइड फिल्म फेस्टिवल होगा. इसमें आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर रहेगा. आयोजन के दौरान भारत मंडपम सहित नई दिल्ली के कई प्रतिष्ठित स्थलों पर स्क्रीनिंग, संवाद कार्यक्रम व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी. सरकार का मानना है कि इस आयोजन से स्थानीय फिल्मकारों, तकनीशियनों व युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा. साथ ही फिल्म पर्यटन, रचनात्मक उद्योग व रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
वहीं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये महोत्सव दिल्ली को क्रिएटिव कैपिटल के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है. इसमें देश-विदेश के फिल्मकार, निर्देशक, कलाकार व तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिससे सिनेमा के बदलते स्वरूप व नई तकनीकों पर सार्थक संवाद संभव होगा. फेस्टिवल में गाला प्रीमियर, विशेष स्क्रीनिंग, मास्टरक्लास, कार्यशालाएं, इंडस्ट्री पैनल चर्चा व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण होंगे. इसके साथ ही CineXchange फिल्म मार्केट व Cineverse एक्सपो के जरिए फिल्म उद्योग से जुड़े पेशेवरों को नेटवर्किंग व निवेश के अवसर मिलेंगे.
दिल्ली सरकार की फिल्म नीति के तहत सिंगल-विंडो सुविधा, प्रोडक्शन सपोर्ट व उद्योग सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे राजधानी को शूटिंग के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बनाया जा सके. सरकार को उम्मीद है कि ये महोत्सव दिल्ली को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ-साथ शहर की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा.
