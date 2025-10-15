ETV Bharat / state

राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे की पड़ेगी मार, AQI भी हुआ खराब, जाने कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच देश की राजधानी दिल्ली में अब सुबह-सुबह हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से दिल्ली में कोहरा छाने की शुरुआत हो जाएगी.

मंगलवार को दिनभर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही. अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो दोनों ही सामान्य से 0.6 डिग्री कम रहे. इस दौरान आर्द्रता का स्तर 94 से 35 प्रतिशत के बीच रहा. वहीं, पालम में सबसे कम अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और रिज क्षेत्र में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आने वाले दिनों में गहराएगी ठंड

मौसम विभाग ने बुधवार को सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

20 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है. अब तक जहां केवल रातें सर्द हो रही थीं, वहीं आने वाले दिनों में सुबहें भी ठंडी और कोहरे से ढकी होंगी. 15 से 20 अक्टूबर के बीच सुबह के वक्त कोहरा छाने की संभावना है और इसके बाद दिन में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान दिन का तापमान भी कुछ हद तक गिर सकता है.