ETV Bharat / state

शिक्षा की रोशनी फैलाने में जुटी दिल्ली पुलिस: वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का 'बुक बैंक इनिशिएटिव' बना जरूरतमंद बच्चों की नई उम्मीद

वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने कहा कि स्कूल व कॉलेज के छात्र-छात्राओं से अपील की जा रही है कि वे अपनी पुरानी किताबें दान करें

दिल्ली पुलिस बुक बैंक इनिशिएटिव
दिल्ली पुलिस बुक बैंक इनिशिएटिव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है. इसी सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर से किया जा रहा है. कम्युनिटी पुलिसिंग की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ‘बुक बैंक इनिशिएटिव’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों तक किताबें पहुंचाकर उनकी शिक्षा की यात्रा को आसान बनाना है.

वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी दारादे शरद भास्कर ने बताया कि कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने की इच्छा व क्षमता रखते हैं, लेकिन आर्थिक मजबूरियों की वजह से किताबें नहीं खरीद पाते हैं. ऐसे बच्चों तक पाठ्य सामग्री पहुंचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है. डीसीपी ने कहा कि इस इनिशिएटिव के तहत आम नागरिकों, दिल्ली पुलिस के कर्मियों, उनके परिवारजनों के साथ-साथ स्कूल व कॉलेज के छात्र-छात्राओं से अपील की जा रही है कि वे अपनी पुरानी लेकिन उपयोगी किताबें दान करें, जिससे वे किसी अन्य बच्चे का भविष्य संवारने में काम आ सकें.

दारादे शरद भास्कर, डीसीपी (ETV Bharat)

की गई अपील: इस पहल को लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक क्यूआर कोड आधारित रजिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार किया है. इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कोई भी व्यक्ति खुद को रजिस्टर कर सकता है. इसे वह बता सकता है कि वह किताबें दान करना चाहता है या किताबें प्राप्त करना चाहता है. रजिस्ट्रेशन के बाद कम्युनिटी पुलिसिंग की टीम स्वयं दानदाता से संपर्क कर पुस्तकों को संकलित करेगी. इससे लोगों को थाने या कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

थानों में बनी लाइब्रेरी में रखी जाएगी किताबें: डीसीपी दरादे शरद भास्कर ने बताया कि एकत्रित की गई किताबों को दिल्ली पुलिस वीक के दौरान एक विशेष दिन जरूरतमंद बच्चों में वितरित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त जो किताबें बचेंगी उन्हें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न थानों में बनी लाइब्रेरी में रखा जाएगा. वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जहां बच्चों को न केवल किताबें, बल्कि कंप्यूटर व इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे डिजिटल युग की शिक्षा से भी जुड़ सकें.

दिल्ली पुलिस की अनोखी पहल
दिल्ली पुलिस की अनोखी पहल (ETV Bharat)

खोलेगा ज्ञान के नए द्वार: इस अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. डीसीपी कार्यालय के अनुसार पिछले तीन दिनों में ही करीब पांच हजार किताबें एकत्रित हो चुकी हैं. आने वाले दिनों में इस संख्या के और बढ़ने की उम्मीद है. यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि समाज का हर वर्ग शिक्षा के इस मिशन में पुलिस के साथ खड़ा है. दिल्ली पुलिस का यह प्रयास सिर्फ कानून-व्यवस्था तक सीमित न रहकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की मिसाल भी पेश करता है. 'बुक बैंक इनिशिएटिव' न सिर्फ जरूरतमंद बच्चों के लिए ज्ञान के नए द्वार खोलेगा, बल्कि पुलिस व समाज के बीच विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा. शिक्षा के माध्यम से भविष्य संवारने की यह पहल निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में अहम कदम साबित होगी.

यह भी पढ़ें-

MCD विद्यालयों के 91 उत्कृष्ट शिक्षक निगम शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित, पूर्व छात्रों को भी मिला सम्मान

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अब मिलेगा कैशलेस उपचार, GIC के साथ हुआ MoU पर हस्ताक्षर

TAGGED:

DELHI POLICE
दिल्ली पुलिस बुक बैंक इनिशिएटिव
DELHI POLICE BOOK BANK INITIATIVE
DELHI POLICE BOOK BANK INITIATIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.