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दिल्ली: शादी समारोहों से बढ़ेगा ट्रैफिक का दबाव, एडवायजरी जारी; इन रास्तों से बचने की सलाह

शादी समारोहों के मद्देनजर दिल्ली में ट्रैफिक एडवायजरी जारी ( ETV Bharat )

By ANI 3 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वेडिंग सीजन के बीच सोमवार को दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. एक साथ 19 से अधिक शादी समारोह आयोजित होने के चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इन समारोहों में 7 हजार से अधिक मेहमानों के पहुंचने और 3500 से ज्यादा अतिरिक्त वाहनों के सड़कों पर उतरने का अनुमान है. इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को कई प्रमुख मार्गों पर जाम की आशंका के प्रति आगाह किया है.