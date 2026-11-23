दिल्ली: शादी समारोहों से बढ़ेगा ट्रैफिक का दबाव, एडवायजरी जारी; इन रास्तों से बचने की सलाह
दिल्ली में 19 से अधिक शादी समारोह से वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी कर आगाह किया है.
By ANI
Published : November 23, 2026 at 3:39 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वेडिंग सीजन के बीच सोमवार को दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. एक साथ 19 से अधिक शादी समारोह आयोजित होने के चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इन समारोहों में 7 हजार से अधिक मेहमानों के पहुंचने और 3500 से ज्यादा अतिरिक्त वाहनों के सड़कों पर उतरने का अनुमान है. इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को कई प्रमुख मार्गों पर जाम की आशंका के प्रति आगाह किया है.
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दक्षिणी दिल्ली में एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड), बंध रोड, मंडी रोड और एमजी रोड पर 19 से अधिक विवाह समारोह आयोजित किए जाने हैं. इन समारोहों के कारण दिनभर इन मार्गों और आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही बढ़ सकती है. खासतौर पर समारोहों के शुरू होने और मेहमानों की आवाजाही के दौरान ट्रैफिक का दबाव अधिक रहने की संभावना है.
🚦 TRAFFIC ADVISORY | 📅 Monday, 23 November 2026 💍 19+ marriage functions are scheduled in South Delhi on 23.11.2026 (Monday), on SSN Marg (Bhati Mines Road), Bandh Road, Mandi Road and M.G. Road. 👥 Expected gathering: 7,000+ 🚗 Expected additional vehicles: 3,500+ Delhi Traffic Police has deployed adequate staff to regulate traffic. However, congestion is likely on the following stretches: ⚠️ Expect congestion on: 1⃣ SSN Marg (Bhati Mines Road) 2⃣ 100 Foota Road 3⃣ Anuvrat Marg 4⃣ Aurobindo Marg 5⃣ Mandi Road 6⃣ Jonapur Road 7⃣ Mehrauli–Gurugram Road 8⃣ Mehrauli–Mahipalpur Road ✅ Commuters are advised to: ⛔ Avoid the above routes, wherever possible 🚇 Use public transport like Delhi Metro to save time and fuel 🕒 Plan your journey and keep extra travel time in hand 📲 Follow @dtptraffic for real-time traffic updates and diversions 🙏 Wedding guests are requested to park only in designated parking areas, and to avoid parking on the roadside. ☎️ Traffic Helpline: 1095 | 🚨 Emergency: 112 Your cooperation is solicited. Drive safe! 🚗💨 #DelhiTrafficAdvisory #TrafficAlert #SouthDelhi #WeddingSeason #DelhiTrafficPolice #DelhiMetro #RoadSafety @DelhiPolice— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 23, 2026
इन सड़कों पर हो सकती है परेशानी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जिन प्रमुख मार्गों पर जाम की आशंका जताई है, उनमें एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड), 100 फुटा रोड, अनुव्रत मार्ग, अरविंदो मार्ग, मंडी रोड, जोनापुर रोड, महरौली-गुरुग्राम रोड और महरौली-महिपालपुर रोड शामिल हैं. इन सड़कों पर वाहन चालकों को धीमी रफ्तार और ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है.
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके बावजूद लोगों को सलाह दी गई है कि वे संभव हो तो इन मार्गों से गुजरने से बचें और अपनी यात्रा पहले से प्लान करें. यात्रियों को सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह भी दी गई है.
पुलिस ने निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, खासकर दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है. इससे न केवल जाम में फंसने से बचा जा सकेगा, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी. वहीं, शादी समारोहों में शामिल होने वाले मेहमानों से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने को कहा गया है. सड़क किनारे गलत तरीके से पार्किंग करने से बचने की अपील की गई है, ताकि यातायात बाधित न हो.
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