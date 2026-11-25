सैनिक फार्म में शादियों की खुशियों पर लगा ताला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 7 बैंक्वेट हॉल बंद, भटक रहे सैकड़ों परिवार
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सैनिक फार्म इलाके में संचालित 6 से 7 बैंक्वेट हॉल में शादी समारोहों पर रोक लगा दी गई है.
Published : November 25, 2026 at 11:39 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में कई परिवारों की खुशियों पर अचानक ग्रहण लग गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां संचालित 6 से 7 बैंक्वेट हॉल में शादी समारोहों पर रोक लगा दी गई है. इसका सीधा असर उन सैकड़ों परिवारों पर पड़ा है, जिन्होंने महीनों पहले इन बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह के लिए बुकिंग कराई थी. किसी के घर बारात आने वाली है, तो किसी की बेटी की शादी की तारीख नजदीक है. ऐसे में ऐन मौके पर बैंक्वेट हॉल बंद होने से परिवारों के सामने समारोह के आयोजन का संकट खड़ा हो गया है.
बैंक्वेट हॉल के दरवाजों पर ताले
शादी के सीजन में जहां इन बैंक्वेट हॉल में रौनक होनी चाहिए थी, वहां अब दरवाजों पर ताले लटके हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां 6 से 7 बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि इन बैंक्वेट हॉल में आने वाले दिनों के लिए बड़ी संख्या में शादियों की बुकिंग की गई थी.
लोगों में मायूसी
इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक स्थिति उन परिवारों की है, जिनकी शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं. एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए महीनों पहले बैंक्वेट हॉल बुक कराया था. रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जा चुके थे और घर में शादी की रस्में भी शुरू हो गई थीं. लेकिन शादी के ऐन मौके पर परिवार को पता चला कि बैंक्वेट हॉल में समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा. परिवार का आरोप है कि पुलिस की रोक के चलते वहां शादी कराने से इनकार कर दिया गया. जिस घर में बेटी की विदाई की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक मायूसी छा गई. बेटी की शादी प्रभावित होने से मां का रो-रोकर बुरा हाल है.
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यह परेशानी सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है. बताया जा रहा है कि सैनिक फार्म के इन बैंक्वेट हॉल में पूरे शादी सीजन के दौरान सैकड़ों समारोहों की बुकिंग थी. कई परिवारों की शादियां आने वाले दिनों में होनी हैं. ऐसे में उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती कम समय में दूसरी जगह तलाशने की है.
समाधान के इंतजार में सैकड़ों परिवार
दिल्ली में शादी के सीजन के दौरान बैंक्वेट हॉल और मैरिज वेन्यू मिलना पहले ही मुश्किल होता है. परिवार आमतौर पर तीन से छह महीने पहले बुकिंग कराते हैं. ऐसे में शादी से कुछ दिन पहले नया वेन्यू तलाशना, मेहमानों को इसकी जानकारी देना और पहले से की गई तैयारियों में बदलाव करना आसान नहीं है.
दरअसल, सैनिक फार्म के बैंक्वेट हॉल का मामला दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा है. अदालत के निर्देशों के बाद संबंधित बैंक्वेट हॉल में शादी समारोहों पर रोक लगाई गई है. एक तरफ प्रशासन के सामने अदालत के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ उन परिवारों की परेशानी है, जिनकी शादियां पहले से तय हैं.
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