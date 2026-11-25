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सैनिक फार्म में शादियों की खुशियों पर लगा ताला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 7 बैंक्वेट हॉल बंद, भटक रहे सैकड़ों परिवार

शादी का कार्ड लिए पीड़ित ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में कई परिवारों की खुशियों पर अचानक ग्रहण लग गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां संचालित 6 से 7 बैंक्वेट हॉल में शादी समारोहों पर रोक लगा दी गई है. इसका सीधा असर उन सैकड़ों परिवारों पर पड़ा है, जिन्होंने महीनों पहले इन बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह के लिए बुकिंग कराई थी. किसी के घर बारात आने वाली है, तो किसी की बेटी की शादी की तारीख नजदीक है. ऐसे में ऐन मौके पर बैंक्वेट हॉल बंद होने से परिवारों के सामने समारोह के आयोजन का संकट खड़ा हो गया है.

बैंक्वेट हॉल के दरवाजों पर ताले

शादी के सीजन में जहां इन बैंक्वेट हॉल में रौनक होनी चाहिए थी, वहां अब दरवाजों पर ताले लटके हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां 6 से 7 बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि इन बैंक्वेट हॉल में आने वाले दिनों के लिए बड़ी संख्या में शादियों की बुकिंग की गई थी. पूर्व विधायक और प्रभावित लोगों से बातचीत (ETV Bharat) लोगों में मायूसी इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक स्थिति उन परिवारों की है, जिनकी शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं. एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए महीनों पहले बैंक्वेट हॉल बुक कराया था. रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जा चुके थे और घर में शादी की रस्में भी शुरू हो गई थीं. लेकिन शादी के ऐन मौके पर परिवार को पता चला कि बैंक्वेट हॉल में समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा. परिवार का आरोप है कि पुलिस की रोक के चलते वहां शादी कराने से इनकार कर दिया गया. जिस घर में बेटी की विदाई की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक मायूसी छा गई. बेटी की शादी प्रभावित होने से मां का रो-रोकर बुरा हाल है. इसे भी पढ़ें : दिल्ली: दहेज में 'ब्रेजा कार' न मिलने पर बारात लौटाने वाला आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड, सिपाही कुलदीप बोला- सारे आरोप बेबुनियाद