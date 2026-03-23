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दिल्ली-NCR में मौसम सुहाना, कई इलाकों में रिमझिम बारिश, तापमान भी गिरा

दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, पढ़िए आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR में आज बारिश का मौसम
दिल्ली-NCR में आज बारिश का मौसम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 23, 2026 at 9:23 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बादलों से घिर गई है. 23 मार्च को सुबह सुबह मौसम सुहावना हो गया है. कई इलाकों में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दोपहर बाद दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया था. बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मौसम ठंडा हो गया है.

मौसम विभाग के अनुसार कल रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 29.5 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 94 से 38 प्रतिशत रहा. सबसे कम अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री मुंगेशपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रिज क्षेत्र का रिकॉर्ड किया गया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह बादल छाए रहेंगे और बारिश का अलर्ट है. कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है. कई इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश देखी जा रही है. जिससे मौसम ठंडा और राहत हो गया है. साथ ही तापमान में हल्की गिरावट भी संभव है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रह सकता है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 20 से 25 किमी प्रति घंटे होने की उम्मीद है.

बारिश से हवा हुई साफ
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 140, गुरुग्राम में 135, गाजियाबाद में 128, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 125 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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