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दिल्ली-NCR में आज भी छाए काले बादल, मौसम सुहाना, जानिए बारिश होगी या खुला रहेगा आसमान ?

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम बेहद ठंडा हो गया है. आलम यह है कि ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा है. यही वजह है कि एक बार फिर सड़कों पर लोग हल्के स्वेटर और जैकेट में नजर आने लगे है. कल तड़के हल्की फुहारे और हवाएं चलने से सोमवार की सुबह मौसम खुशनुमा हो गया.

अचानक काले बादलों के कारण अंधेरा छा गया और कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई. सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री कम 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 96 से 54 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया.

सबसे पहले बात करें आज के मौसम की तो आज 24 मार्च को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इसके साथ ही 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी. विभाग के अनुसार, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में अगले हफ्ते मौसम में हल्के बदलाव की संभावना है. ऐसे में तापमान धीरे-धीरे बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. 24 से 28 मार्च तक आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा.