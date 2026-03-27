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दिल्ली मौसम अपडेट: बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, जानें IMD का ताज़ा पूर्वानुमान

नई दिल्लीः दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 28 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से राजधानी और NCR में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

तापमान में उतार-चढ़ाव, गर्मी का भी असर बरकरार

गुरुवार को दिल्ली में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया. अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री रहा. हवा में नमी का स्तर 77 से 25 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हुआ.

आज और कल बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं, 28 मार्च को मौसम थोड़ा साफ रहेगा, लेकिन 29 मार्च को फिर से बारिश की संभावना जताई गई है.