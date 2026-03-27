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दिल्ली मौसम अपडेट: बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, जानें IMD का ताज़ा पूर्वानुमान

आने वाले दिनों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 27, 2026 at 8:15 AM IST

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नई दिल्लीः दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 28 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से राजधानी और NCR में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

तापमान में उतार-चढ़ाव, गर्मी का भी असर बरकरार
गुरुवार को दिल्ली में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया. अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री रहा. हवा में नमी का स्तर 77 से 25 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हुआ.

आज और कल बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर के बीच गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं, 28 मार्च को मौसम थोड़ा साफ रहेगा, लेकिन 29 मार्च को फिर से बारिश की संभावना जताई गई है.

30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
आने वाले दिनों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ-साथ हल्की ठंडक भी महसूस होगी.

AQI मध्यम श्रेणी में, कुछ इलाकों में खराब हवा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7:15 बजे दिल्ली का औसत AQI 157 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. NCR के शहरों में फरीदाबाद 148, गुरुग्राम 152, गाजियाबाद 142 और नोएडा 138 AQI के साथ इसी श्रेणी में रहे, हालांकि कुछ इलाकों में AQI 200 से ऊपर भी दर्ज किया गया.

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