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दिल्ली में लौटी दिसंबर जैसी सर्दी, आंधी-बारिश के बाद मौसम कूल, कई इलाकों में धुंध, पढ़ें आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम की अचानक करवट ने लोगों को सर्दी का अहसास कराया है, आज सुबह धुंध छाने से लोगों को दिसंबर की सर्दी याद आ गई

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दिल्ली में आंधी-बारिश के बाद मौसम कूल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 9:27 AM IST

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नई दिल्ली: मार्च के महीने में उत्तर भारत का मौसम अचानक पलट गया है. कुछ दिन पहले तक जहां तापमान 37 डिग्री के करीब पहुंच गया था और मई जैसी गर्मी महसूस हो रही थी तो अब तेज बारिश, ठंडी हवाओं और आंधी ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं.

दिल्ली में इस बार मार्च की शुरुआत ने मई-जून जैसी तपिश का अहसास कराया था, लेकिन कल, शुक्रवार ने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. महज एक घंटे के भीतर आसमान में काली घटाएं छाईं और तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने पारे को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया. कल शुक्रवार सुबह भी दिल्ली में बारिश के साथ न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4.5 डिग्री कम है.

वहीं अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा. जो कि सामान्य से 9.6 डिग्री सेल्सियस कम है. मार्च के महीने के लिए यह छह सालों में सबसे ठंडा दिन रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार आज 21 मार्च को दिल्ली-एनसीआर में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. दिन के समय तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी और हल्की गर्मी महसूस हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के आसपास रहेगा.

वहीं सुबह और शाम के समय मौसम सुहावना रहेगा. हालांकि दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली की हवा पहाड़ों की तरह साफ व स्वच्छ हो गई है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 अंक बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98 गुरुग्राम में 92 गाजियाबाद में 96 ग्रेटर नोएडा में झांसी और नोएडा में 88 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 50 से ऊपर और 100 के बीच में बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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