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दिल्ली में आज कड़क धूप, कल से तीन दिन जमकर बरसेंगे बादल, तेज हवाएं भी चलेंगी, मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 38 से 96 फीसदी तक रहा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है, मौसम विभाग के अनुसार, आज 25 मार्च को दिन में हल्की बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन धूप तेज बनी रहेगी. वहीं कल 26 मार्च को बारिश का अलर्ट दिया गया है. इसके बाद 27 और 29 मार्च को भी बारिश का अलर्ट IMD ने जारी किया है.

दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा सकता है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को मौसम करवट बदलेगा. इस दिन आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, 27 मार्च को भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में आज खिलेगी धूप, कल से बारिश का अलर्ट (ETV BHARAT)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158 गुरुग्राम में 162 गाजियाबाद में 152 ग्रेटर नोएडा में 148 और नोएडा में 142 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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