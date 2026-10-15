दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर से शाम के समय में हल्की बारिश की संभावना है.
Published : October 15, 2026 at 7:33 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. दिल्ली-एनसीआर में भले ही दिन में धूप निकल रही है, लेकिन सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 0.1 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 2.8 डिग्री कम है. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 30.9 डिग्री दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. आज दोपहर से शाम के समय में हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद के 2 दिनों में 2-4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 134, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 145, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 148 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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