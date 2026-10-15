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दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली का मौमस ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. दिल्ली-एनसीआर में भले ही दिन में धूप निकल रही है, लेकिन सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 0.1 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 2.8 डिग्री कम है. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 30.9 डिग्री दर्ज किया गया.