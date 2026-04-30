ETV Bharat / state

Delhi Weather: आंधी-बारिश के बाद दिल्ली में मौसम ठंडा, दोपहर बाद फिर बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट

कल बुधवार सुबह घने बादल छाए रहे, हालांकि बाद में धूप निकल आई. बूंदाबांदी के चलते हवा में नमी बढ़ी, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली. सफदरजंग वेधशाला में बुधवार को अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली है. कई दिनों की प्रचंड गर्मी के बाद बुधवार को ठंडा मौसम महसूस हुआ. तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश भी हुई. मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते दिल्ली में आंधी बारिश का अलर्ट दिया है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने गुरुवार को भी वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में 1 से 5 मई तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रह सकता है.

अप्रैल में हीटवेव भी देखी और बारिश भी

इस साल अप्रैल में दिल्ली वालों ने मौसम के अलग-अलग रंग देखे. कभी बारिश, कभी गर्मी, तो कभी साफ़ हवा वाले दिन. इस वजह से यह अप्रैल पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा बारिश वाला, सबसे कम प्रदूषण वाला और हाल के सालों में सबसे ठंडा अप्रैल रहा. मौसम विभाग की जानकारी के अनुसा, राजधानी दिल्ली में 18 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश वाला अप्रैल दर्ज किया गया. महीने के शुरूआती दिनों में राजधानी के कुछ हिस्सों में मॉनसून से पहले की ज़ोरदार बारिश हुई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक राजधानी में इस अप्रैल में 27.9 mm बारिश हुई है, जबकि अप्रैल 2008 में 38.6 mm बारिश दर्ज की गई थी.

भीषण गर्मी के दौर से गुज़रने के बावजूद, शहर ने पिछले दो सालों में सबसे ठंडे अप्रैल का भी अनुभव किया, जिसमें औसत अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहा. खास बात यह है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अब तक केवल एक दिन ही लू (हीटवेव) वाला दर्ज किया गया है. बारिश और तेज़ हवाओं ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में भी मदद की, जिससे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के एक विश्लेषण के अनुसार, यह अप्रैल पिछले चार सालों में सबसे साफ़ अप्रैल रहा.

दिल्ली में आज कैसी हवा?

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 135, गुरुग्राम में 132, गाजियाबाद में 127, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.