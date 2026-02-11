Delhi Weather: सर्दी हुई कम, पर कोहरा बरकरार, तेज रफ्तार हवाएं भी थमी, आज भी AQI 300 के पार
आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना,अधिकतम 25 से 27 तथा न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अब ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है. सुबह के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में तापमान बढ़ने से मौसम बदलने का ऐहसास होने लगा है. वहीं बीते 24 घंटे के दौरान चल रही तेज हवाएं अब फिलहाल रुकती हुई नजर आ रही हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया की तीन दिन पहले जो हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी अब उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है.
राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन गर्म मौसम की स्थिति बनी रही. कल मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. बढ़ी गर्मी से लोगों के अब पसीने भी आने लगे हैं.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 10 से 13 फरवरी तक मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा बना रह सकता है. इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक रह सकता है.
दिल्ली का AQI फिर खराब
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बुधवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 294 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 267, गुरुग्राम में 255, गाजियाबाद में 278, ग्रेटर नोएडा में 245 और नोएडा में 248 अंक बना हुआ है.
राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाके में AQI 325 है, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है.
राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की परत छाई हुई है. CPCB के अनुसार, कर्तव्य पथ के पास AQI 355 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है.
