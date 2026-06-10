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मौसम: दिल्ली में आज काले बादलों का डेरा, दोपहर बाद आंधी-बारिश के आसार, गुरुवार के लिए ओरेंज अलर्ट जारी

दोपहर बाद या शाम के समय गर्जन वाले बादल बन सकते हैं. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी.

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दिल्ली में आंधी बारिश वाला मौसम (SOURCE: PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 7:38 AM IST

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नई दिल्ली: भीषण गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है. राजधानी और आसपास के इलाकों में कल देर रात तेज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम में नमी आ गई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की.

बारिश के साथ ही तेज हवाओं के साथ आसमान में बिजली भी चमकती दिखी. इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में कल मंगलवार को पूरे दिन गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को झुलसाया. बीते दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. यह सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी. दोपहर बाद या शाम के समय गर्जन वाले बादल बन सकते हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून से मौसम करवट लेगा. इस दिन अधिकतम तापमान घटकर 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शाम के समय हल्की से बहुत हल्की बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 157 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 148, गुरुग्राम में 137, गाजियाबाद में 142, ग्रेटर नोएडा में 138 और नोएडा में 135 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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