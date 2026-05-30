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दिल्ली का मौसम: बारिश के बाद गर्मी से राहत, 48 घंटों में 9.4 डिग्री तक गिरा तापमान, आज भी बरसात का अलर्ट

दिल्ली का मौसम ( SOURCE: ANI )