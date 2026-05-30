दिल्ली का मौसम: बारिश के बाद गर्मी से राहत, 48 घंटों में 9.4 डिग्री तक गिरा तापमान, आज भी बरसात का अलर्ट
IMD के मुताबिक आज भी गरज बरस के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, आंधी चलने का भी अनुमान है. 31 मई तक अलर्ट जारी है.
Published : May 30, 2026 at 7:55 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद गर्मी से काफी राहत मिली है. लगातार पिछले दो दिन से मौसम में नमी है. बारिश के बाद से हवा भी साफ हुई है. तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है.
मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार 30 मई को राजधानी का मौसम पूरी तरह बदला हुआ रहेगा. दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
दिल्ली में कल शुक्रवार को देर शाम मौसम बदला कई इलाकों में तेज हवाएं चली और झमाझम बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली तो वहीं तापमान में भी गिरावट आई है.
दिल्ली-एनसीआर में अप्रैल से ही भीषण गर्मी पड़ने लगी थी. लेकिन मई के अंत तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है. आज यानी 30 मई को इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from India Gate, Kartavya Path areas.— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026
Clouds shrouded the city and trace rain was reported in a few areas on Friday as Delhi recorded its lowest maximum in 21 days and witnessed a sharp fall in temperatures of up to 9.4 degrees Celsius in places… pic.twitter.com/GwwfwyBhTh
प्री-मानसून गतिविधियों की वजह से 30-31 मई को बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा. आज इसका प्रभाव ज्यादा रहने की संभावना है और आंधी-बारिश का दायरा व तीव्रता दोनों अधिक रह सकते हैं. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है.
इस मौसमी बदलाव का असर 1 जून तक जारी रहने का अनुमान है. दिल्ली में आज शनिवार (30 मई) को अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. तापमान में गिरावट के चलते लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलेगी, हालांकि बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है.
बारिश के बाद 100 से नीचे आया AQI
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 88, गाजियाबाद में 95, ग्रेटर नोएडा में 88 और नोएडा में 82 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर बना हुआ है.
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