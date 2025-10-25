दिल्ली में ठंड की एंट्री, कोहरा भी छाया, AQI अब भी 400 के पार, अगले दो दिन बारिश का अलर्ट
दिल्लीवालों के लिए मौसम मुश्किल बना हुआ है, रातें सर्द होनी लगी है, तापमान गिरने लगा है. सुबह के समय कोहरा भी छाया नजर आया.
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सुबह-शाम के समय हल्की ठिठुरन बढ़ गई है जबकि दिन में सूरज की किरणें गर्मी का अहसास करा रही हैं. मौसम विभाग की माने तो 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ हिमालयन रीजन में बन रहा है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इसकी वजह से तापमान में मामूली गिरावट नजर आ सकती है और इसके अलावा बादल भी छाए रहेंगे.
राजधानी में शुक्रवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा. वहीं, आया नगर, लोधी रोड, पालम और रिज में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया.
#WATCH | Visuals from Janpath Road as the AQI largely remains in the 'very poor' category in Delhi as per the Central Pollution Control Board. Truck-mounted water sprinklers deployed pic.twitter.com/csxSF87vrs— ANI (@ANI) October 25, 2025
आज शनिवार को दिल्ली का मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग(IMD FORECAST) के अनुसार आज शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
अगले दो दिन के मौसम का हाल
आईएमडी के अनुसार, 26 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16-18 डिग्री के बीच रह सकता है. सुबह के समय धुंध या कोहरा छा सकता है. 27 अक्तूबर को तापमान 28-30 डिग्री अधिकतम और 18-20 डिग्री न्यूनतम के आसपास रहेगा.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 255 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 255, गुरुग्राम में 248, गाजियाबाद में 243, ग्रेटर नोएडा में 258 और नोएडा में 239 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. आनंद विहार में AQI 412 दर्ज किया गया.
#WATCH | The Air Quality Index (AQI) around Anand Vihar area recorded at 412, in the 'Severe' category, in Delhi this morning as per the Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/g6jEckkNzM— ANI (@ANI) October 25, 2025
वहीं प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. दिल्ली में दिवाली के पहले से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. वायु की गुणवत्ता में सुधार ना के बराबर है. ऐसे में दिल्ली वालों के लिए ये मौसम मुश्किल बना हुआ है.
