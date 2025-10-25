ETV Bharat / state

दिल्ली में ठंड की एंट्री, कोहरा भी छाया, AQI अब भी 400 के पार, अगले दो दिन बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सुबह-शाम के समय हल्की ठिठुरन बढ़ गई है जबकि दिन में सूरज की किरणें गर्मी का अहसास करा रही हैं. मौसम विभाग की माने तो 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ हिमालयन रीजन में बन रहा है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इसकी वजह से तापमान में मामूली गिरावट नजर आ सकती है और इसके अलावा बादल भी छाए रहेंगे.

राजधानी में शुक्रवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा. वहीं, आया नगर, लोधी रोड, पालम और रिज में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया.

आज शनिवार को दिल्ली का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग(IMD FORECAST) के अनुसार आज शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

अगले दो दिन के मौसम का हाल

आईएमडी के अनुसार, 26 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16-18 डिग्री के बीच रह सकता है. सुबह के समय धुंध या कोहरा छा सकता है. 27 अक्तूबर को तापमान 28-30 डिग्री अधिकतम और 18-20 डिग्री न्यूनतम के आसपास रहेगा.