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दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, दोपहर बाद मौसम बदलने के आसार, आंधी-बारिश का अलर्ट

IMD ने आज और कल भीषण गर्मी पड़ने के आसार जताए हैं. तापमान 41 डिग्री पहुंच सकता है. इस बीच बारिश की भी संभावना है.

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दिल्ली में आंधी-बारिश का अलर्ट (PHOTO SOURCE: PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 26, 2026 at 7:52 AM IST

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नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में चल रही भीषण गर्मी और लू के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बड़ी राहत भरी खबर दी है. मौसम विभाग ने आज 21 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में कल गुरुवार को ज्यादातर इलाकों में दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई. हालांकि, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही होती रही.

मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है. आर्द्रता का स्तर 42 से 92 फीसदी तक रहा.

आज दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहेगा. न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार 29, 30 जून और 1 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है. हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. 29 और 30 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सिसय रिकॉर्ड किया जा सकता है.

Delhi AQI Today

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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