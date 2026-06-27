दिल्ली का मौसम: भीषण गर्मी के बीच खुशखबरी! अगले कुछ घंटों में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने दिया अलर्ट
आज सुबह दिल्ली के आसमान में काले बादलों का डेरा नजर आ रहा है. IMD(मौसम विभाग) ने आंधी और बारिश का अलर्ट दिया है.
Published : June 27, 2026 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में हैं. कड़ी धूप और बढ़ते तापमान के साथ लोगों का हाल बेहाल हो रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने रात में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है.
दिल्ली में कल शुक्रवार को सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अलग-अलग मौसम केंद्रों के आंकड़ों से पता चला है कि पालम में तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.5 डिग्री कम) और लोधी रोड पर 27.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.4 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया. रिज स्टेशन पर तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से सामान्य था, और आयानगर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.6 डिग्री कम) दर्ज किया गया.
शुक्रवार को भीषण गर्मी ने सताया
अलग-अलग स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार,
पालम में तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.7 डिग्री ज़्यादा)
लोधी रोड पर 40.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.8 डिग्री ज़्यादा)
रिज में 41.9 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.2 डिग्री ज़्यादा)
आयानगर में अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.8 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया
आज दिल्ली का मौसम
दिल्ली-एनसीआर में आज शनिवार को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान जताया है.
अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इसके अगले दिन कल रविवार 28 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. रविवार को दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. सोमवार को अधिकतम तापमान घटकर 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
DELHI AQI TODAY
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 123 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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