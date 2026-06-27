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दिल्ली का मौसम: भीषण गर्मी के बीच खुशखबरी! अगले कुछ घंटों में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने दिया अलर्ट

दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट ( SOURCE: PTI )

नई दिल्ली: दिल्ली एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में हैं. कड़ी धूप और बढ़ते तापमान के साथ लोगों का हाल बेहाल हो रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने रात में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है. दिल्ली में कल शुक्रवार को सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अलग-अलग मौसम केंद्रों के आंकड़ों से पता चला है कि पालम में तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.5 डिग्री कम) और लोधी रोड पर 27.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.4 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया. रिज स्टेशन पर तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से सामान्य था, और आयानगर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.6 डिग्री कम) दर्ज किया गया. शुक्रवार को भीषण गर्मी ने सताया अलग-अलग स्टेशनों के आंकड़ों के अनुसार, पालम में तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.7 डिग्री ज़्यादा) लोधी रोड पर 40.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.8 डिग्री ज़्यादा) रिज में 41.9 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.2 डिग्री ज़्यादा)