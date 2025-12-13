ETV Bharat / state

Delhi Weather: प्रदूषण के साथ घना कोहरा बना मुसीबत, ठिठुरन भी बढ़ी, AQI आज भी 400 के करीब

दिल्लीवालों के लिए घना कोहरा मुसीबत बना हुआ है. मौसम विभाग लगातार FOG का अलर्ट दे रहा है.

DELHI WEATHER
दिल्ली में घने कोहरे से बढ़ी परेशानी (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 13, 2025 at 7:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में मौसम का हाल सबको चौंका रहा है. शनिवार को दिल्ली में सुबह 6 बजे तापमान 11.6 डिग्री तक पहुंच गया, ऐसे में ठंड का अहसास बेहद कम था. हालांकि दिल्ली, नोएडा से गाजियाबाद तक कोहरे का असर दिखा. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक था. यह सर्दियों के इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है.

लिहाजा, शुक्रवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम था. वहीं हवा में नमी का स्तर 100 से 46 प्रतिशत दर्ज किया गया.

दिल्ली में क्यों नहीं पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिन का तापमान 23-25 डिग्री के बीच
दिल्ली में दिसंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस नहीं हो रही. ऐसे में मौसम विभाग ने भी इसके पीछे कई कारणों को जिम्मेदार बताया है. IMD के डेटा पर नजर डाले तो मानें तो 18 दिसंबर तक दिल्ली में दिन का तापमान लगभग ऐसे ही रहने वाला है.

शनिवार को दिल्ली में कैसा है मौसम?
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज राजधानी दिल्ली में शनिवार को हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रह सकता है. दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिल्ली में 18 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. जहां न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक रहेगा और अधिकतम तापमान भी 24 से 25 डिग्री के दरमियान रहने के आसार हैं. हालांकि हल्के से घना कोहरा इन दिनों के बीच पड़ने की चेतावनी जारी की गई है.

दिल्ली की हवा फिर से खराब, AQI 400 के करीब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 अंक बना हुआ है जो की बेहद खराब श्रेणी में आता है बीते कई दिनों के बाद दिल्ली की हवा फिर एक बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 322 गुरुग्राम में 328 गाजियाबाद में 343 ग्रेटर नोएडा में 348 और नोएडा में 339 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 सुपर 400 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी ने संसद में उठाया दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा, कहा- देश का भविष्य हो रहा बर्बाद, कैंसर से जूझ रहे लोग

ये भी पढ़ें- दिल्ली में ठंड ढाएगी सितम, रात ही नहीं दिन का भी लुढ़क रहा पारा, आज भी घने कोहरे का अलर्ट

TAGGED:

DELHI AQI TODAY
DELHI DENSE FOG
DELHI WEATHER UPDATE TODAY
दिल्ली का मौसम
DELHI WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.