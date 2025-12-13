ETV Bharat / state

Delhi Weather: प्रदूषण के साथ घना कोहरा बना मुसीबत, ठिठुरन भी बढ़ी, AQI आज भी 400 के करीब

नई दिल्ली: दिल्ली में मौसम का हाल सबको चौंका रहा है. शनिवार को दिल्ली में सुबह 6 बजे तापमान 11.6 डिग्री तक पहुंच गया, ऐसे में ठंड का अहसास बेहद कम था. हालांकि दिल्ली, नोएडा से गाजियाबाद तक कोहरे का असर दिखा. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक था. यह सर्दियों के इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है.

लिहाजा, शुक्रवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम था. वहीं हवा में नमी का स्तर 100 से 46 प्रतिशत दर्ज किया गया.

दिल्ली में क्यों नहीं पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिन का तापमान 23-25 डिग्री के बीच

दिल्ली में दिसंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस नहीं हो रही. ऐसे में मौसम विभाग ने भी इसके पीछे कई कारणों को जिम्मेदार बताया है. IMD के डेटा पर नजर डाले तो मानें तो 18 दिसंबर तक दिल्ली में दिन का तापमान लगभग ऐसे ही रहने वाला है.

शनिवार को दिल्ली में कैसा है मौसम?

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज राजधानी दिल्ली में शनिवार को हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रह सकता है. दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिल्ली में 18 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. जहां न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक रहेगा और अधिकतम तापमान भी 24 से 25 डिग्री के दरमियान रहने के आसार हैं. हालांकि हल्के से घना कोहरा इन दिनों के बीच पड़ने की चेतावनी जारी की गई है.